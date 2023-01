Podijeli :

Izvor: PIXSELL/ Hrvoje Jelavic

Europska unija želi usvojiti novu direktivu o vozačkim dozvolama u 2023. godini. Što bi se moglo promijeniti s vozačkim dozvolama i vozačkim ispitom za vozače početnike?

Zasad je to samo nacrt, a poznate su i prve konture prijedloga koji će ići na usvajanje europskim tijelima, piše njemački autoklub ADAC.

Vozačka dozvola B kategorije odnosi se samo na motorna vozila do ukupne dopuštene mase od 3,5 tone. Većinu mobilnih kućica stoga ne smiju voziti vlasnici vozačke dozvole – preteške su. Zbog toga je planirano povećanje dopuštene ukupne mase na 4,25 tona.

Već nekoliko godina vozačka dozvola (kategorija B) u Njemačkoj može se produžiti do vozačke dozvole B196. To vam omogućuje vožnju lakih motocikala do 125 ccm – ali samo u Njemačkoj. To bi se moglo promijeniti s 4. Direktivom o vozačkim dozvolama: propisi koji su se prije primjenjivali samo na nacionalnoj razini bit će u budućnosti priznati u cijeloj EU. Tada bi bilo moguće putovati preko državnih granica s motociklom od 125 ccm.

Minimalna dob za vozačke dozvole kamiona ili autobusa mogla bi se smanjiti na 18 godina. U Njemačkoj se, na primjer, C kategorija za kamione može steći tek s 21 godinom, a D kategorija za autobuse tek s 24 godine.

Dopustit će se polaganje vozačke u različitim članicama EU

Digitalna vozačka dozvola također bi trebala dobiti drugu priliku: cilj je da odgovarajuća aplikacija na pametnom telefonu bude dovoljna u slučaju policijske kontrole ili prilikom iznajmljivanja automobila. QR kod se također razmatra za umjesto trenutnog čipa kako bi bila otpornija na krivotvorenje.

Do sada nije bilo moguće položiti teoretski i praktični vozački ispit u različitim državama članicama Europske unije. Kako bi se uzela u obzir sve veća mobilnost stanovništva, to bi trebalo dopustiti u budućnosti. Za to bi se morali pojednostaviti dosadašnji propisi o boravku.

Također se raspravlja o tome da se s praktičnom nastavom započne tek nakon uspješno položenog teorijskog ispita. U budućnosti bi se barem dio vozačkog ispita mogao polagati i na simulatorima. Obvezni tečaj osvježenja znanja godinu dana nakon dobivanja vozačke dozvole namijenjen je smanjenju broja nesreća. Stručnjaci za sigurnost na cestama preporučili su ovu mjeru.

Duljina oduzimanja vozačke dozvole (npr. zbog vožnje u alkoholiziranom stanju) trebala bi biti standardizirana i međusobno priznata. Zabrana vožnje uvedena u Italiji onda bi se također primjenjivala u Njemačkoj. U tom kontekstu također se traže jedinstvene granične vrijednosti za konzumaciju alkohola i droga, bodovni sustavi u različitim zemljama trebaju se uskladiti, a podaci o vozačkim dozvolma svih građana EU-a trebaju se pohraniti u europsku bazu podataka. To bi trebalo olakšati policijske provjere, prenosi Fenix Magazin.

