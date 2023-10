Pojavio se novi opasan trend među učenicima!

Podijeli :

Profimedia/Ilustracija

Među hrvatskim učenicima pojavio se novi za zdravlje opasan trend - konzumacija nikotinskih vrećica. Riječ je o jednom od proizvoda koji se rabi kao alternativa cigaretama, a naizgled je sličan "snusu" - vrećicama duhana za oralnu upotrebu. "Snus" se desetljećima upotrebljava u Švedskoj, dok je u Uniji njegova upotreba zabranjena. No nikotinske vrećice dostupne su na gotovo svakom kiosku.

Nikotin bez cigareta i dima, pakiran u male vrećice, može se kupiti na svakom kiosku. Od mentola do raznih voćnih okusa – nikotinske vrećice dolaze u malim, šarenim kutijicama. Stavljaju se između gornje usne i desni, piše HRT.

“Tako se te vrećice otapaju i onda se nikotin apsorbira u krvotok”, objašnjava Dijana Mayer iz Službe za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti HZJZ-a.

I Belgija zabranjuje opasan nikotinski proizvod: Kod mladih izaziva ovisnost i oštećenje mozga Izaziva li nikotin glavobolju?

“Velika količina nikotina za mozak djeteta od recimo 13, 14 godina, a takve smo slučajeve zabilježili u nekim osnovnim školama u završnim razredima, mogu izazvati euforiju, ali mogu izazvati i neko konfuzno smeteno stanje”, rekao je Ivan Ćelić, psihijatar za ovisnosti o sintetičkim drogama u Klinici za psihijatriju Vrapče.

Odraslima pomažu pri odvikavanju od pušenja, a mlađima od 18 godina ti se proizvodi se ne bi smjeli prodavati.

“Pojavili su se prije nekoliko mjeseci u školama, vrlo intenzivno, na to nas posebno upozoravaju nastavnici”, rekla je Mayer.

Izaziva ovisnost

Duhanski i nikotinski proizvodi koji su alternativa cigaretama preplavili su tržište. Nikotinske vrećice probali su i oni koji nikad nisu pušili.

“Prijatelji su me bili pitali da probam i probao sam i eto sad koristim, tri mjeseca”, rekao je Borna.

Borna kaže kako prije toga nije pušio.

Opasan trend se pojavio na društvenim mrežama: “Nikada nemojte to raditi!” Nevjerojatno: U Hrvatskoj se pojavio novi opasan trend, može dovesti do pogibije

“Vidjela sam to, imala sam čak neki pokušaj, samo probati da vidim što je to, i to je bilo kaotično”, rekla je Ana.

Osim što stvara ovisnost, za djecu može imati ozbiljne posljedice.

“Mladi koji nemaju nikakvog iskustva s nikotinom, krenu s uzimanjem tih nikotinskih vrećica, što može izazvati situacije da ti mladi ljudi završe i na intenzivnoj pedijatrijskoj skrbi”, objašnjava Ćelić.

Zato mnoge škole uvode preventivne programe.

“U svom sadržaju imaju i edukaciju vezano upravo za te pripravke koji se pojavljuju na tržištu koje mi kao generacija jednostavno ne znamo, i teško je uopće pratiti jer je toliko toga na tržištu”, rekao je Nenad Pavlinić, ravnatelj Industrijske strojarske škole, Zagreb.

Zbog lake dostupnosti ovih proizvoda potrebna je bolja kontrola prodaje, ali i veći angažman roditelja i škola.

