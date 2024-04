Bosanac o DP-u: Nije uspjelo Karamarku, neće ni njima

Podijeli :

Gordan Bosanac iz Možemo bio je gost u Pressingu kod Ilije Jandrića.

Ako se HDZ i Domovinski pokret formiraju vladu, bit će to, smatraju mnogi, jedna od najdesnijih verzija vlade.

Glavašević: Plenković je gotov, čekam trenutak kad će parafrazirat Sanadera Kovač: Ako je glavni zahtjev DP-a da ne bude SDSS-a, to se može složiti na jedan način

“Kada pričamo o najdesnijoj vladi uvijek se sjetim te lude 2016. – onog eksperimenta Karamarka i premijera Oreškovića i kad je Most doveo na vlast. Srećom, ta vlada je potrajala samo šest mjeseci. To je jedna garancija da građani ove zemlje, kako god na kraju izabrali i bili rezultati izbora, ako podivljaju i odu na ekstremne pozicije bilo koje političke opcije, onda dođe do prosvjeda”, kaže Bosanac.

Bosanac je komentirao ideologiju Domovinskog pokreta, za koju misli da nije potpuno iskrena.

“Domovinski pokret, po meni, on je stvarno više imovinksi nego domovinski pokret. Imam osjećaj da je njihova ideološka priča samo bacanje magle da bi se došlo do resursa. Mislim da je to još veća opasnost od čitave ove radikalne desne ideologije, a to je da će početi grabiti javna dobra, što nije ni domovinski, ni domoljubno.”

“Znamo da im je HEP broj jedan od kad su osmislili tu farsu Domovinski pokret. Oni se žele dočepati resursa, a pritom to sve zamataju u hrvatske zastave. Nije uspjelo Karamarku, neće uspjeti ni njima”, dodaje Bosanac.

Bosanac kaže kako je jedan od glavnih problema DP-a to što će besramno izdati svoje birače.

“Oni su nastali na kritici i pljuvanju HDZ-a i sad odjednom flip, preko noći, oni će s njima u koaliciju. Njihovi birači su već sada ljuti što uopće na ove načine razgovaraju, ali meni to nije neočekivano. Mi smo u kampanji upozoravali da bi se to moglo dogoditi.”

Plenkoviću se bliži kraj

“Znamo da HDZ svaki put kad je eksperimentirao s radikalno densim, to mu se debelo obilo u glavu. Zato razumijem da je Plenković s velikim grčevima i mukom pristupio ovim razgovorima.”

Glavašević odgovorio Plenkoviću: Zašto si nervozan ako je sve pod kontrolom?

Ako će Plenković sklopiti vladu bez nacionalnih manjina, to je njegov kraj, smatra Bosanac.

“On bi u stvari morao izdati ono za što se pokušao založiti u HDZ-u nakon Karamarka kad pokušava gurnuti HDZ više u centar. Ovo je protiv cijelog njegovog habitusa političkog.”

Bosanac se osvrnuo na promjenu u Plenkovićevom ponašanju.

“To nije više Plenković iz 2016/7. To je Plenković koji bi mogao skliznuti u to desno, naći će neko opravdanje. Zamislite njega 2017. da drži presicu kao što je držao danas gdje vrijeđa sve, vas novinare, nas oporbu… Njegove presice su postale ridikulozno negledjive i smiješne. To je čovjek kojeg je politika već izraubala i po tome mislim da mu je negdje kraj.”

Što ljevica još može učiniti?

“Usporedio sam situacija od post-izbora do sada s igrom šaha. Većina birača je zadala HDZ-u šah jer stranke koje su se natjecale su ogromnom većinom bile protiv HDZ-a.”

Sada je drugi korak na strankama da naprave – mat HDZ-u, smatra Bosanac.

“Pošto nema jasne većine da se elegantno smjeni HDZ, da se barem privremeno u parlamentu napravi ta većina od 76 ruku, a može ih biti i više, koja će se za barem za jedno kraće ili duže vrijeme HDZ maknuti od resrusa na kojima sada leži, a koje zlorabi i koje uništava. To je ogroman politički udarac za stranku kao što je HDZ, kada bi oni izgubili svoja ministarstva i resurse.”

