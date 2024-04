Političari složni: Zagreb Pride nije imao pravo “outati” one koji to nisu učinili sami

Podijeli :

Zagreb Pride objavio je izborni kompas odnosno priopćenje u kojem navodi imena LGBT kandidata na izbornim listama. Dok su neki na tom popisu već poznati gay aktivisti ili su dali svoj pristanak na objavu, naveli su i imena nekih kandidata koji se nisu javno deklarirali o svojoj seksualnosti. Stoga, njihova imena nećemo objaviti.

Vodeći se najboljom tradicijom razvijenih demokracija, ustaljenim praksama LGBTQ pokreta, a u prvom redu boljitkom i svekolikim napretkom hrvatske LGBTQ zajednice, Organizacijski odbor ovogodišnje Povorke ponosa jednoglasno je odlučio objaviti Prajdov predizborni LGBT kompas. Ideje vodilje su, naravno, one na kojima LGBTQ emancipacija i pokret počivaju već pola stoljeća – gej je ok, LGBT je ok, ormar nije izbor već nasilje.

Ideja vodilja predizbornog kompasa koji je objavio Zagreb pride jest da je gej ok, a da život u ormaru nije izbor već nasilje. Objavili su imena i prezimena 11 kandidata koji se natječu na ovim parlamentarnim izborima, a za koje tvrde da je već javno poznato da su pripadnici LGBT zajednice. I dok su na popisu poznati gay aktivisti poput Gordana Bosanca, Franka Dote i Tomislava Vukoje, naveli su identitet i trojice HDZ-ovih političara koji se do sada nisu javno deklarirali kao gay. Na popisu je i poznati SDP-ovac.

“Oni su me kontaktirali, pitali jel mogu na listu, ja sam rekao nema problema. Svoje outanje sam sa svojim bliskima i svima odradio već odavno. Uvijek podržavam takve aktivnosti i mislim da je to dobro za naše društvo”, rekao je Branko Kolarić iz koalicije Rijeke pravde.

Neke od kandidata koje su outali, kako doznajemo, organizatori Zagreb Pridea nisu ni kontaktirali, a jedan kandidat HDZ-a nam je odgovorio da nije suglasan s takvom objavom.

“Mogu razmjeti da postoji potreba LGBT zajednice da u politici bude što više out političara i političarki. Kao što je u našoj stranci. Nas je nekoliko out godinama i o tome javno govorimo jer mislimo da je taj način puno bolji način borbe za LGBT prava. Ali uvijek treba poštovati, to je zlatno pravilo, prostor privatnosti svake LGBT osobe, nitko na silu ne smije biti outan”, objasnio je Gordan Bosanac iz Možemo.

Čelnik nove stranke Republika Damir Vanđelić smatra da pitanje nečije seksualne orijentacije nije politička tema.

“Ne znam zašto treba naglašavati 0,2 posto populacije. Sve moramo tretirati jednako. I manjine i invalide i ljude koji imaju različitu seksualnu i rodnu orijentaciju, koja je pitanje njihovog identiteta više nego neke spolne oznake. Mene to ne brine, nije problem Hrvatske u tome.”

Šef SDP-a Peđa Grbin podržava LGBT populaciju, ali i ističe da je odluka o outanju privatna stvar.

“Ako netko želi govoriti o svojoj seksualnoj orijentaciji to je njegovo pravo, njegova sloboda. Pa slobodno smo društvo. Ja nikad nikog nisam outao niti neću. Svako ima pravo izrazitu orijentaciju, vjeru i naciju, e, drugi ga zbog toga nema pravo prozivati.”

Grbin je ocijenio neprimjerenim i kad je njegov kandidat za premijera prije nekoliko mjeseci javno outao jednog HDZ-ovog ministra. To nisu ustaljene demokratske prakse kao što nije ni javna objava imenima i prezimenima gay osoba ako one prethodno nisu na to pristale.

