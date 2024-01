Grbin za N1 o pripremi za izbore: Imam za vas jednu malu ekskluzivu

Podijeli :

Davor Puklavec/PIXSELL

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin gostovao je u N1 Newsroomu s Ankom Bilić Keserović i komentirao potencijalne europske ambicije premijera Andreja Plenkovića, za koje se u oporbenim redovima smatra da su glavna prepreka objave datuma parlamentarnih izbora.

Marija Pejčinović Burić nije se kandidirala za drugi mandat na čelu Vijeća Europe pa se tema oko predsjednika Vlade i njegova nastavka karijere u Bruxellesu aktualizirala.

“Neka dođe i otvoreno kaže da nema ambicija za obnašanje dužnosti na razini Europske unije i ta bi priča bila stavljena sa strane. Dok god to ne može reći, priča će biti aktualna”, rekao je Grbin pa nastavio:

“Je li se Pejčinović Burić povukla da bi tu poziciju namjestila Andreju Plenkoviću?”

“Dio za izbore je sigurno točan. On apsolutno datum izbora podešava prema sebi i svojoj osobnoj ambiciji. Primjerice, njegova državna politika se isto podešava na taj način, dodvoravalo se Bruxellesu, što potvrđuje financijska politika. Neke stvari su se mogle napraviti puno bolje u korist hrvatskih građana. Kod Plenkovića je to evidentno i neka jasno odgovori da nema ambicija na razini Europske unije i priča će se zatvoriti.”

Grbin nema namjeru prognozirati kad bi mogli biti raspisani izbori.

“Legalno je da Vlada kalkulira, to je zakonita. Ali, niti je moralno, a niti pošteno. Nitko nikad u posljednjih 20 godina ovo nije činio. To se radilo devedesetih, ali otkad smo 2000. promijenili Ustav, nitko to nije radio. Zato, poručujem jedno, da kaže kad se raspušta Sabor i gotovo.”

U SDP-u imaju računicu za kampanju. Jer, tu su i europski izbori, koji će vjerojatno biti prije parlamentarnih.

Plenković vraća Milanoviću: Čuo sam da on pikira na mjesto glavnog tajnika NATO-a

“Koji datum bude, spremni smo. Razradili smo nekoliko scenarija, spremni smo za sve varijante. Neću reći da nam je svejedno, svima bi nam bilo lakše kad bismo znali koji scenarij koristiti, ali što je, tu je. Zato, ponavljam, način Plenkovićevog vladanja je nedemokratski. I nije fer prema građanima Hrvatske. Dobrom dijelu njih jako je bitno koliko još moraju trpjeti HDZ na vlasti i čekati promjenu”, istaknuo je Grbin pa ponudio “malu ekskluzivu”:

“Predsjedništvo je na jučerašnjoj sjednici donijelo odluku o otvaranju kandidacijskog postupka, on počinje u ponedjeljak. Naše će lokalne, gradske, općinske i županijske organizacije imati priliku istaknuti kandidate za liste za Sabor i Europski parlament, nakon čega će uslijediti formiranje tih lista i njihovo usvajanje na Glavnom odboru. Dakle, kandidacijski postupak se otvara u ponedjeljak pa bilo koja priča da su liste složene, nisu točne.”

Dakle, Biljana Borzan i Tonino Picula još su “u igri”.

“Zna se samo za jednu osobu da će biti kandidat, a to sam ja. Nitko više. Glasine više ne mislim komentirati. Borzan i ja smo se smijali kad smo čitali takve stvari”, izjavio je predsjednik SDP-a.

S druge strane, kad je riječ o predsjedničkom kandidatu, SDP ne bi trebao imati glavobolje jer ako se Zoran Milanović kandidira za drugi mandat, imat će podršku svoje bivše stranke.

“Ne znam je li donio tu odluku. Pitate me hoćemo li ga podržati, a ne znam hoće li se kandidirati. On se nije kandidirao, odluku o tome hoćemo li ga podržati ili nećemo, donijet ćemo ako se kandidira i zatraži podršku političkih stranaka. No, ne vidim zašto ga ne bismo podržali”, komentirao je Grbin.

Premijer je jako zamjerio predsjedniku države što se bavio seksualnom orijentacijom jednog ministra u Vladi. Grbin se slaže s njim.

Benčić otkrila zašto ne želi Turudića na čelu DORH-a, podsjetila na njegov incident s policijom

“S pravom. U modernoj Hrvatskoj, obitelj ne bi trebala biti predmet interesa. Svatko od nas ima pravo reći “prste dalje od moje obitelji”. Upravo to je izjavio 2016. kao kandidat za predsjednika Vlade. To što je napravio, nije u redu. Nije primjereno, to se ne radi.”

Istaknuo je i da se protivi izmjenama Kaznenog zakona koji udaraju na slobodu medija. Vidi ih kao Plenkovićevu želju da zaštiti “svoj lik i djelo”. A što se izbora za glavnog državnog odvjetnika tiče, Grbin je nezadovoljan programima koje su četiri kandidata ponudila.

“Emilijo Kalabrić uopće nije spomenuo korupciju, a to je rak rana ovog društva. Ivan Turudić je sam rekao da je određen HDZ-om i izražavao zabrinjavajuće političke stavove. Uz to, družio se s ljudima koji bježe pred pravosuđem.”

