Političarke u Hrvatskoj: “Imamo osviještene žene i žene HDZ-a koje su mrkli mrak”

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Sanja Sarnavka, aktivistkinja za ljudska i ženska prava i Danijela Stanojević, umjetnička direktorica i producentica Ženskog filmskog festivala, u Novom danu s našom Mašenkom Vukadinović govorile su o borbi protiv nasilja nad ženama.

Sarnavka navodi da još uvijek postoje brojni problemi po pitanju razumijevanju žrtve. “Žrtva treba biti u središtu pažnje.”

Pomaci su ostvareni uvelike zahvaljujući nevladinim organizacijima. “Još je veliki put pred nama. I dalje ostaje problem obiteljski zakon koji se ne bavi na pravi način problemom, pogotovo skrbništvom, a i djeca vrlo često stradavaju”, navela je Sarnavka.

“Zamislite kako je to bilo 60-ih godina u Jugoslaviji… Moja mama je generacija ’43, a moja baka se borila u Drugom svjetskom ratu kao partizanka i ona je meni usadila te stavove da se moram boriti za sebe”, kazala je Stanojević.

Ipak, ističe da je sve jako deklarativno. “To prebacivanje krivnje, danas to zovemo narcisoidni poremećaj. Svaki nasilnik kaže uvijek da ste vi krivi za to nasilje. Može vas prebiti, policija mu može pomoći da ga brani od vas… Bilo je toliko slučajeva na kojima sam radila kao novinarka u kojima je policija pomogla u tom nasilju.”

“A da ne govorimo da imamo i policajaca nasilnika”, dodala je Sarnavka.

“Predsjednica saborskog odbora za ravnopravnost spolova Raspudić počela je u zadnje vrijeme govoriti, govoreći o femicidu, da neće zakon riješiti nešto, da je potrebna prevencija i da je 70 posto muškaraca nasilnika koji su ovisnici o drogama i slično i kako na tome trebamo raditi. Ali to je opet micanje fokusa sa žrtve, jer zašto taj ovisnik ne napadne šefa ili nekog na cesti?!”, istaknula je Sarnavka.

Stanojević se osvrnula i na žene u politici. “Sve političarke koje stavljamo na pozicije moći ili novinarke koje su nam u fokusu su konzervatine žene koje ne rade razliku u rodno-ravnopravnoj politici jer feministički pristup ili ženski princip je jednakost.”

Sarnavka se osvrnula i na političarke u Hrvatskom saboru. “Prvi put u Saboru imamo vrlo osviještene žene koje su nažalost u opziciji i imaju ograničen doseg, a s druge strane imamo žene HDZ-a koje su, s moje pozicije, mrkli mrak. Kad se sjetim rasprave o menstrualnim potrepštinam, to što su te žene izgovorile… Nijedan muškarac se to nije usudio reći, kad su to uspoređivale s brijanjem…”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Dobre vijesti iz HZMO-a: Tisuće umirovljenika imat će se čemu veseliti u ponedjeljak Načelnica male općine kraj Zagreba uhvaćena kako kćeri sređuje poslove i plaća je općinskim novcem