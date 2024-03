Politički analitičar: Plenković je u sukobu sa samim sobom

Podijeli :

Damir Spehar/PIXSELL

Gost Newsrooma kod Domagoja Novokmeta bio je politički analitičar i kolumnist Novog lista Jaroslav Pecnik.

Komentirao je sukob predsjednika Vlade Andreja Plenković a s europskom javnom tužiteljicom Laurom Kovesi, a sve zbog nadležnosti u slučaju Geodezija. Pecnik smatra da je Plenković jako pogriješio.

“Očito se radi o velikoj nervozi. Idu sada jedni pa drugi izbori, a Plenković ili dobiva sve ili gubi sve. Njegove ambicije su očito i europske iako se o tome ne govori previše, ali se može iščitati, npr. skup EPP-a u Bukureštu, gdje je rekao da će im se vratiti s trećim mandatom, ali istodobno preporučuje sebe jer si želi naplatiti minuli rad. Njegova uloga bila je veoma važna kod imenovanja Ursule von der Leyen”, rekao je Pecnik te dodao:

“Njemu je jasno da mora napraviti sve u svojoj moći da ostvari ogromne ambicije i utoliko ne odabire sredstva. Mislim da griješi jer se Kovesi pokazala jakom osobom. I u su joj mnogi bili na nišani pa je pobijedila. Dobila je nadimak rumsnjski Eliot Ness. Mislim da je Plenković pretjerao, gubi u startu.”

Na pitanje pomaže li ili odmaže Plenković svojim izjavama ministrici kulture Nini Ouljen Koržinek, odgovara: “Mislim da Plenkoviću nije stalo. Pomaže u onoj mjeru u kojoj je on u pitanju. On čuva svoju kožu. Kad smatra da je on neka meta, onda će on igrače koje brani žrtvovati jer mu je njegova koža najvažnija.”

“Plenković je u sukobu sa samim sobom. S jedne strane glumi ušminkanog, uglađenog diplomata, a prema unutra je brutalan despot primitivnog ponašanja. Uostalom vidjeli smo i u Saboru kako se na neprimjeran način ponaša prema svim ženama iz oporbe. To je njegovo pravo lice – kad osjeti da se ide na njega ne bira način i sredstva da riješi pitanje u svoju korist”, rekao je Pecnik.

