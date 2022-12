Podijeli :

Izvor: N1

Politički analitičar Jakov Žižić gostovao je u Novom danu i komentirao i nerede na Kosovu, kao i političke aktualnosti u Hrvatskoj, posebice one koje se tiču rasprave o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

Govoreći o situaciji na Kosovu, Žižić je rekao da je to nešto ciklično te da su tamo stalne tenzije. “Činjenica je da posebno vlasti u Srbiji odgovara to dizanje tenzija. To je pitanje i kosovske vlasti, ali Vučiću odgovara dizanje tenzija”, rekao je Žižić.

PROČITAJTE JOŠ UŽIVO Sjever Kosova i dalje blokiran: Škole ne rade, a stiglo i ozbiljno upozorenje Vučić o Kosovu: Izdao sam zapovijedi, a prije toga ćemo pokušati očuvati mir

Podjela kosova također je jedna od opcija, smatra politolog. “Premda se tome kosovska vlast protivi, to je stalni izvor tenzija. Ali Vučićeva vlast, s druge strane, srbijansku javnost drži u stanju permanentne krize kad je u pitanju Kosovo”, rekao je Žižić, dodavši da je kriza prvenstveno u sjevernom dijelu Kosova.

“Podjela bi bila u smislu presedana i mogla bi otvoriti nove promjene. Naoko se čini da je to jedan mali problem, radi se o manjem dijelu teritorija i populaciji od oko stotinu tisuća ljudi, ali Srbija je zainteresirana da tu i dalje održava tenzije”, rekao je Žižić.

Politički analitičar komentirao je i raspravu o sudjelovanju Hrvatske u vojnoj misiji Europske unije u Ukrajini, koja uključuje i obuku dijela ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. “Ako zanemarimo tko proceduralno odlučuje, ovo uključivanje Hrvatske u vojnu misiju važno je pitanje osobno za gospodina Plenkovića i on sigurno ne namjerava dopustiti da Hrvatska bude u društvu Mađarske, koja jedina u tome ne namjerava sudjelovati. Vidljivo je i da Plenković ulaže sve moguće napore. To je pitanje reputacije Plenkovića i ne može dopustiti da to ne prođe u Hrvatskoj. Ja mislim da bi se HDZ mogao približiti većini od 101 zastupnika koji mu je potreban da ta ideja prođe u Saboru”, rekao je Žižić.

PROČITAJTE JOŠ Ostojić: I Račan i Tuđman bili bi za obuku ukrajinskih vojnika “Oni su u ratu od 2014. i vjerojatno bi Ukrajinci mogli obučavati naše vojnike”

“Velikoj većini zastupnika u Saboru bi odgovaralo tajno glasanje, ali to nije moguće. Sad nitko ne želi biti etiketiran kao putinofil, apologet ruskog režima, ali su svjesni da istraživanja javnog mnijenja pokazuju da gotovo 60 posto hrvatskog stanovništva nije za tu obuku. Hrvati plebiscitarno razumiju što je agresija, ali ne žele da se Hrvatska intenzivnije uključuje kroz obuku vojnika. Postoje i različiti pritisci da oni glasaju za tu odluku, da ih se ne bi prikazalo kao ljubitelje Putina i apologete tog režima”, rekao je Žižić.

Prognozirao je i tko bi od zastupnika mogao dići ruku za prijedlog HDZ-a.

“Prvenstveno frakcija Socijaldemokrata, naznake da su nekima od njih prihvaćeni amandmani dobar je pokazatelj bliskosti s vlašću. Ići će se prema odmetnutim desnim klubovima i vjerojatno IDS-u, a bit će i individualnih koji će ići prema tome i naći opravdanje”, rekao je Žižić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.