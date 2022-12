Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je kako Srbiju zanima mir i stabilnost te da ova zemlja poštuje sve popisane sporazume za razliku od Kosova i kosovskog premijera Albina Kurtija. Pozvala je sve strane da ostanu smirene i da imaju još više strpljenja, a istaknula je i kako prosvjedi trebaju biti mirni i demokratski

What @albinkurti sees as a threat are our constant calls for peace and stability, open and honest dialogue, and respect for, and full implementation of, each and all agreements reached in a dialogue between Belgrade and Priština thus far. 1/5