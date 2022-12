Podijeli :

Izvor: AFP, Ilustracija

Novinari Josip Šarić i Tomislav Klauški komentirali su u Točki na tjedan pitanje obuke ukrajinskih vojnika.

“Plenković je uspio skupiti žetončiće za neke stvari ranije, a ovo je test njegove sile da pokaže Milanoviću da može skupiti dvotrećinsku većinu. Opora je u problemu, ne između Ukrajine i Rusije, nego između tima Plenković i Milanović. Lijeva oporba je za Ukrjainu, ali ne može reći da je za Plenkovića. Milanović se pokazao da je zagovaratelj ruskih interesa pa ne mogu biti ni uz njega”, objašnjava Klauški dodajući da je ovo jedan slučaj gdje se lijeva oporba pogubila.

Šarić kaže da je u svakom slučaju pobjednik Andrej Plenković. “Ne sviđa mi se što je zadnjih dana i od njega počelo ono da će nas 150 godina pratiti to glasanje. Radi se o administrativnoj odluci. Oni su u ratu od 2014. i vjerojatno bi Ukrajinci mogli obučavati naše vojnike. To je obveza prema EU-u… Plenković od početka svog mandata pretjeruje u podršci Ukrajini, prvi posjet kao premijera mu je bio Ukrajini, govori na ukrajinskom… Ali kad se to svede na to jesi li za pomoć ljudima ili nisi, onda možemo postaviti i pitanje jesmo li za to da djeca imaju krov nad glavom ili školu na otvorenom… Na kraju je to pitanje procedure, je li poštovana ili nije. To je priča koja će se uklopiti u božićno vrijeme i zaboraviti”, kaže.

“Mi šaljemo pomoć, primili smo izbgjeglice, sad da ode 10 instruktora, ne vidim u čemu je razlika. Mislim da je to priča o kojoj nećemo pričati za 10 dana”, kaže.

Klauški kaže da je ovo prilika za Plenkovića da izađe u susret drugoj strani i da postigne to da svi budu manje nezadovoljni. “On uvijek lakše odlazi prema lijevom dijelu spektra u parlementu, ali slučaj Zekanović pokazuje da može uzeti glasove i desno. Ne treba podcijentiti njegov stupanj pregovaranja. Svaka tema je rat Milnaović- Plenković i ovo treba gledati kroz taj njihov sukob. Plenkoviću nije trebala izjava da neće ništa pregovarati s predsjednikom, on je čovjek koji bi trebao ići prema kompromisu”, kaže.

Šarić kaže kako Milanović dosad nije uspio spriječiti ništa, da sve njegove prijetnje padaju u vodu.

Bačić ide u ratnu školu, Banožić je ministar, Finska ide u NATO, nabraja Klauški. “Milanović puno viče, puno se ljuti i gradi status, ali kad pogledamo rezultate, praktički ništa”, kaže Klauški dodajući i da predsjedniku pada rejting.

Šarić kaže da mu rejting nije bitan jer inače ne bi imao ovakvu retoriku.

