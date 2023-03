Pomoćnik ministrice SAD-a: “Hrvatska je sad jedna od najbitnijih zemalja Europe”

Podijeli :

Pomoćnik ministrice za međunarodne poslove u Ministarstvu energetike SAD-a Andrew Light uključio se u Točku na tjedan iz Splita gdje boravi zbog konferencije Savez za zelene gradove.

“Savez za zelene gradove koji smo danas pokrenuli je partnerstvo koje je izraslo iz veće platforme između SAD-a i srednje i istočne Europe za energetsku i klimatsku suradnju. Naša ministrica energetike se sastala s premijerom i drugim ministrima iz regije. Dosad smo surađivali na energetskoj otpornosti svake pojedine države, a sad smo željeli objediniti nacionalne inicijative i inkubirati ih na razini samih gradova kako bismo stvorili zelenije gradove. Želimo pokrenuti i radna mjesta. Doveli smo razne europske čelnike gradova i razmjenjivali smo mišljenja”, rekao je Light objašnjavajući kojim je povodom u Hrvatskoj.

Na pitanje kako SAD vidi Hrvatsku u smislu proizvodnje i distribucije energije, Light odgovara: “Hrvatska je jedna od najbitnijih zemalja u ovom trenutku u Europi, posve iskreno. Osobito s obzirom na to da je energija sredstvo borbe Vladimira Putina sada kada se vodi rat u Ukrajini. On manipulira tržištima nafte. Hrvatska je bila vrlo dalekovidna kad je stvroila LNG terminal i sad razmišlja o povećanju kapaciteta kako bi osigurala staBilnost, a to je ključna alternativa ruskom plinu. Hrvatska ima golemu prednost jer 50% energije dolazi iz čiste energije. Pogledajte svoj potencijal u smislu energije sunca, vjetra ili geotermalne energije. Sve to omogućuje čistu energiju i to je jedan miks koji nijedna druga zemlja u Europi nije uspjela postići. Mislimo da je Hrvatska definitivno na putu da postane izvoznik čiste energije u regiji i vrlo stabilan pružatelj energije u Europi”.

Preduvjeti koji se moraju ispuniti “Treba puno ulagati i to je jedna od stvari zašto je SAD-u zanimljivo raditi s Hrvatskom. Treba puno istraživanja provesti. Spemni smo surađivati s Hrvatskom i u tome da to bude platforma za daljnje spuštanje cijena – želimo da se cijena geotermalne energije spusti za 90% do 2030. godine. Ako surađujemo s Hrvatskom koje je spremna pokrenuti velike projekte, to će biti okružje koje će privući više privatnog kapitala i investitori će gledati na hHvatsku kao na zemlju koja će osigurati energetski miks”.

No, hrvatska birokracija usporava ove procese: “Trebamo poboljšati postupak kako bismo ubrzali izdavanje dozvola i drugih dokumenata i sve druge procese. Mi u SAD-u isto imamo takve probleme i činimo stvari kako bi se prijenos izvršio brže. Moramo krenuti dalje i stvoriti poslovno orkuženje u kojem će ulagači imati povjerenje u te vrstve energetskih ptilika koje mogu stvoriti radna mjesta”, ističe pomoćnik ministrice SAD-a.

Objasnio je kako je rat u Ukrajini promijenio globalna partnerstva: “Mislim da se Europa kreće u dobrom smjeru i udaljuje od ruske energije. Putin je koristio energiju kao oružje u ovom ratu. Posve izravno on je prekinuo dostavu plina Europi. On pokušava raskinuti čvrste veze koje SAD ima s Europljanima. No, umjesto razjedinjavanja postigao je da smo se zbližili i ujedinili. Vijdlei smo da je Europa uspjela prebroditi ovu zimu, a sada moramo raditi na idućoj zimi u kojoj neće biti puno, ako uopće ruskog plina koji bi se mogao uskladištiti. Moramo olsoboditi Europu te omče oko vrata koju je Putin stavio”, upozorava Light.

