Poplavljena udruga KAS: “Nemamo više ništa, o nama ovisi 65 djece s teškoćama”

Podijeli :

N1

Naša Lucija Ptičar u Galdovu je razgovarala s tajnicom udruge za terapijsko jahanje KAS Anicom Trstenjak.

“Tuga. Velika tuga. 17 godina uređujemo ovaj prostor i sad nemamo ništa. Imamo samo konje koje ne možemo koristiti jer se terapije ne mogu provoditi ondje gdje su privrmeeno smješteni. Voda je za 20 minuta okupirala cijeli prostor. Jedan je radnik izvlačio konje, ja sam spasila uredske stvari. Ne može se opisati koliko se to brzo dogodilo”, rekla je Anica Trstenjak iz udruge KAS.

“Bojimo se velikog vodnog vala koji stiže za dva dana. Poslije svake malo jače kiše mi smo poplavili, ali sad je došla voda preko 2 metra. Konji su uznemireni, nisu u prostoru na koji su navikli. Neki konji su morali pješke otići na sigurno. Pokušat ćemo sanirati štetu, ali radi se o starim objektima. Poslije potresa su bili jako oštećeni, ali ne znam kako ćemo to sanirati nakon poplave. Više nemamo jahače opreme, a o nama ovisi 65 djece s teškoćama. Te terapije se više neće moći provoditi. Nemamo više ništa”, rekla je tajnica udruge te je dodala: “Bojim se da će ova sanacija trajati jako dugo, a mi to sami nećemo moći. To iziskuje i velika financijska sredstav koja mi nemamo”.

Čitatelj N1 Čitatelj N1 Čitatelj N1 Čitatelj N1 Čitatelj N1 Čitatelj N1

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.