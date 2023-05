Podijeli :

Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u Novom danu gdje je komentirala prijetnje političarima, ali i zakon o izbornim jedinicama.

Kosor smatra da su ljudi koji rade takve poslove, prije svega premijere, uvijek izvrgnuti prijetnjama. “Ja sam prijetnje dobivala još kao ministrica branitelja. Neki ljudi su uhićeni čak s nožem na stepenicama zgrade u kojoj živim. Ima puno ljudi koji ljude na vlasti ne vole, ali ima i puno manijaka koji su spremni prijetiti, a svakoj prijetnji se mora pristupati ozbiljno”, rekla je.

“Premijer Plenković, kao i predsjednik, su štićene osobe prvog stupnja i njihova zaštita je ogromna. Zato se oni ne moraju baviti s time jer te službe rade vrlo diskretno i profesionalno. Svatko radi svoj posao. Tu spada i SOA koja ima svoje mehanizme”, dodala je.

Milanović o prijetnjama Plenkoviću: Ja sam ih dobio more. I u subotu. I što sad? Kosor: “Bilo kakav odlazak Plenkovića u HDZ-u bi prouzročio propuh”

“Ne treba javnost pritiskati jadikovanjem nad svojom sudbinom pa i kada se radi o prijetnjama koje uvijek treba uzeti za ozbiljno. O tome diskretno treba obavještavati one koji su nadležni. Izvješće SOA-e pokazuje da nikakva ozbiljna ugroza nikome ne prijeti”, smatra Kosor.

“Ta potreba premijera da o tome govori da on želi uvijek prikazati da je njemu najteže. To je ona poznata njegova da se on vratio, žrtvovao se za nas, a kako mu mi vraćamo. Meni je to izlazi iz nerazumijevanja da premijera u demokraciji ne moraju svi voljeti i činjenica je da ga ne vole svi. Francuski premijer je u javnom prostor dobivao i pljuske i jaja, ali se on nije na to poslije žalio. To je dio službe, a Plenković to ne razumije”, rekla je.

“Političare ljudi ne vole, i ne moraju ih voljeti”, dodala je.

Podsjetila je na napad premijera na ustavne stručnjake kada su komentirali izborne jedinice. “Oni sada šute jer su poklopljeni i označeni kao oni koji ne vole HDZ, a to je pogrešno jer su oni stručnjaci. Ako neće oni, tko će govoriti o tako važnoj materiji. Radi se o ustavnim vrednotama, a oni trebaju čuvati te vrednote. Ja se ne sjećam u prošlosti da bi se itko usudio da tako na nekog ustavnog stručnjaka širom zine”, napomenula je.

Podsjetila je i na odluku Ustavnog suda koji je naredio da donese novi zakon o pobačaju. “Mislim da se tu radi o žestokim pripremama za parlamentarne izbore”, tvrdi Kosor.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.