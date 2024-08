Popodne ponovno grmljavinski pljuskovi širom zemlje, evo kakvo nas vrijeme čeka u nastavku tjedna

Podijeli :

N1

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Ciklona nad Genovskim zaljevom sporo se premješta prema jugoistoku. Uz pad temperature zraka prognozirane su i velike količine oborine i mjestimične bujične poplave. Prognoza se u većini krajeva naše zemlje ostvarila – osim u Slavoniji i Baranji, gdje u protekla 24 sata nije zabilježena oborina.

Mjerenje oborine

Kako bi se mogli međusobno uspoređivati podaci izmjerenih količina kiše na meteorološkim postajama Svjetska Meteorološka Organizacija (WMO) uvela je standard da se oborina mjeri instrumentom koji prikuplja podatke na visini jedan metar iznad tla, a koji je postavljen tako da na njega nemaju utjecaja okolno raslinje ili građevine.

Volite miris kiše? On ima svoje ime, a postoji i objašnjenje zašto tako miriše

Mjerenje se obavlja u 08:00 po ljetnom vremenu i prikazana je ukupna količina oborine koja je pala u prethodna 24 sata. Prema mjerenjima mreže pljusak.com (koja nije dio mreže Državnog hidrometeorološkog zavoda te su podaci neslužbeni) najviše oborine u prethodna 24 sata palo je središnjim i zapadnim krajevima unutrašnjosti, a više od 100 litara izmjereno je na postajama Ivanja Reka, Oborovo Bistransko, Opatinec. Na području Zagreba je palo od 40 do 90 litara kiše. U potezu od Karlovca do Gline palo je oko 60 litara kiše na četvorni metar, a u ostatku zemlje od 20 do 40 litara.

Uz pljuskove kiše i grmljavinu mjetimice je bilo jakih do olujnih udara vjetra.

Vrijeme danas

Danas će vrijeme biti promjenjivo oblačno uz jak razvoj dnevne naoblake te su poslijepodne u cijeloj zemlji mogući grmljavinski pljuskovi.

Na sjevernom Jadranu će puhati jaka u podvelebitskom primorju olujna bura, a na srednjem i južnom jugo.

Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 25 na Jadranu i uz Jadran do 31 C.

Nastavlja se nestabilno vrijeme

I sutra nastavak nestabilnog vremena, ali uz više sunčanih razdoblja i postupno toplije.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 14 do 18, mjestimice u kotlinama moguća je jutarnja magla, na Jadranu noćne temperature od 19 do 22. Najviše dnevne u unutrašnjosti oko 26, na Jadranu oko 32C.

Od četvrtka do kraja vikenda obilje sunca, a temperature zraka u porastu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.