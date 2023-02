Jak potres na Krku

Nešto prije 11 sati područje Kvarnera pogodio je jak potres. Osjetio se u središnjoj Hrvatskoj.

Epicentar potresa je bio na otoku Krku i bio je jačine 4,8, doznajemo u Seizmološkom zavodu od seizmologinje Marije Mustać.

“Zatresla se kuća, kratko, ali jako”, “Užasan zvuk, baš je gadno”, navode stanovnici Krka i okolice na EMSC aplikaciji.

