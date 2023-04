Podijeli :

N1

Povjesničar Tvrtko Jakovina gostovao je u N1 Studiju uživo u kojem je komentirao nedavne predsjedničke izbore u Crnoj Gori i političke aktualnosti.

“Stanje u BiH je s obzirom na izbore u Crnoj Gori objektivno teže. Međutim, posljednjih nekoliko dana se vrti teza da se postigla suglasnost da bi između Zagreba, Beograda i Tirane moglo doći do podjele utjecaja u regiji pa bi se stanje pacificiralo. No, to bi Crnogorce kao manjinu u zemlji te Bošnjake i Makedonce stavilo u nepovoljniju situaciju nego sada. Mislim da je to opcija koja je za Hrvatsku najmanje dobra”, rekao je povjesnčar Tvrtko Jakovina.

Navodi kako je je za vrjeme predsjedničkih izbora u Crnoj Gori ondje boravio te je gledao izjave medija.

“Čini mi se da se nešto ipak treba reći. Potpredsjednik pokreta za Europu sad iz kojeg je Jakov Milatović je rekao da Crna Gora nije antiruska. Jedan je svećenik rekao: Ili ujedinjene Crne Gore i Srbije ili ukrajinizacija Crne Gore. Tu se misli na pripadnike manjina koji su podržali suverenističku platformu i na one koji smatraju da je Crna Gora suverena zemlja i imaju zaseban identitet. Koja god od tih strana se stavila na stranu novog predsjednika i postala dominanta, ne mislim da će uskoro nestati Crna Gora niti da će izaći iz NATO saveza i da će doći do povlačenja priznanja Kosova. Kosovo je karta koju Srbija nema. Oni pregovaraju, ali osim srpskih zajednica općina drugog aduta nema. Srbija može bolnim pregovorima pokušati povećati utjecaj u drugim dijelovima na prostoru europskog jugoistoka”, rekao je povjesničar.

Đukanović nakon poraza: “Crna Gora je izabrala” Nove optužbe iz Moskve: Želite Ruse potaknuti na sabotažu i oružanu pobunu!

Jakovina kaže da budući da se novoizabrani predsjednik pohvalio da je njegov otac bio na liniji Momira Bulatovića kad je on prekidao s Milom Đukanovićem i prelazio na drugu stranu, na sve te signale kaže da bi bio oprezniji jer zna iz kakvog područja dolazimo.

“Previše je bilo snaga i načina na koje se proslavljalo ovo što se događalo da bi mogli reći da bi se novi predsjednik mogao odmaknuti od onih koji su rekli da su mu iznijeli pobjedu. U ovom mandatu opstojnost Crne Gore nije upitna. Zasada ne mislim da je došlo do promjene. Što se tiče NATO-a postoji jedna bitna zemlja u kojoj velik broj stanovnika osjeća sklonost drugoj zemlji, a to je Ukrajina. Ako Crna Gora koja ima tridesetak posto Srba nije uspjela očuvati suverenistički put pitanje je kako će to ići na istoku Europe. Ukoliko bi Milatović dozvoio mogućnost dvojnog državljanstva, većina građana bi imala dvojne putne isprave. Tu se psotavlja pitanje pitanje treba li takva država?”, kazao je Jakovina.

Povjesničar kaže da postoji još nekoliko ozbiljnih pitanja za Hrvatsku.

“Hrvatsko se pitanje za Crnu Goru ne iscrpljuje sa nekoliko stotina Hrvata koji žive u Boki Kotorskoj”, rekao je.

Komentirao je i mogućnsot da hrvatski premijer Andrej Plenković poastne glavni tajnik NATO-a.

“Čini mi se da bi s obzirom na sukob na istoku Europe, netko iz tzv. Nove Europe bilo nešto što bi išlo u prilog kandidatu koji ne bi dolazio iz velike članice. To bi za samog Plenkovića osobno bilo veoma korisno. Puno veći problem ostaje za HDZ i Hrvatsku jer tu nema jasne zamjene. Vjerojatno ćemo u Hrvatskoj izvedbi doživjeti otklon prema desnom kakav je doživjela Crna Gora”, rekao je pa je komentirao i suđenje Donaldu Trumpu.

“Čini mi se da to što se događa u New Yorku je samo uvod u ozbiljnije sudske poteškoće. Kod Trumpovih birača suđenje može povećati šanse unutar republikanske stranke”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Hajdaš Dončić o Plenkovićevoj budućnosti: Vide se promjene na njegovom izgledu Sigurno ste ga vidjeli: Znate li što znači ovaj simbol ribe na automobilima? Prvi dojam je ključan: Ove 4 stvari ljudi prve primijete na vašem licu