Požar u dvorištu restorana čiji je vlasnik vozio Bartulicu u Ferrariju

Podijeli :

Luka Stanzl/PIXSELL/Ilustracija

Očevici su dojavili kako se vidi gust crni dim u Ulici Donje Svetice. Gorjele su stvari u dvorištu restorana Ivka Marića, poznatog jer je svojim Ferrarijem vozio eurozastupnika Stephena Bartulicu. 24 sata

Dječji dvorac na napuhavanje i dva trampolina izgorjela su u noći na četvrtak u dvorištu restorana MK By the way u zagrebačkoj Ulici Donje Svetice.

Nešto poslije 3 sata u noći ljudi koji žive u blizini osjetili su smrad i vidjeli gust crni dim kako dolazi iz smjera parkirališta restorana, javljaju 24 sata.

Vatrogasci su na teren izašli po dojavi građana, kažu za N1 te su ubrzo ugasili požar.

Tko je vozio Bartulicu u Ferrariju? “To su te tradicionalne vrijednosti…” Stephena Bartulicu u crvenom Ferrariju vozio kriminalac osuđen za pokušaj ubojstva?

Iz PU zagrebačke potvrdili su kako su imali dojavu o požaru, a više detalja bit će poznato nakon očevida.

Inače, vlasnik tog restorana je Ivko Marić, koji je nedavno ispunjavao medijske stupce nakon što je na dan izbora za EU parlament svojim Ferrarijem vozio novoizabranog EU zastupnika Stephena Bartulicu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

U Jadranu se pojavile morske otrovnice. Ne napadaju ljude, ali susret s njima krije opasnost Savjetnik premijera: ” U hrvatskoj povijesti još nije zabilježeno da umirovljenici dobivaju tako izdašne naknade”