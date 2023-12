Plenković: Ovo je fabricirani prosvjed. Ovi ljudi imaju destruktivne ciljeve

Podijeli :

Predsjednik Vlade Andrej Plenković prisustvovao je svečanosti otvorenja nove zgrade Objedinjenog hitnog bolničkog prijama, dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC-a Osijek. Nakon toga dao je izjavu za medije.

Istaknuo je pozitivne projekte u Osijeku, pri čemu je pohvalio i poteze osječkog gradonačelnika Radića. “Vlada je ovom reformo željela osnažiti lokalnu fiskalnu autonomiju, oni koji su to prepoznali su smanjili poreze”, naveo je premijer.

Osvrnuo se i na zahtjev gradonačelnika Tomislava Tomaševića za sazivanje hitnog sastanka zbog odrona na Jakuševcu. “Kako smo došli do toga da je Vlada odgovorna? Kako se u roku od par sati da je to odgovornost Vlade? Pitajte njega (zašto nije zatvoren). Onaj tko preuzme grad, mora u gradu nešto napraviti. Vlada će rado pomoći Zagrebu”, rekao je Plenković.

“Prosvjede vodi bravar”

Osvrnuo se i na problem s afričkom svinjskom kugom, navodeći da za to nema lijeka. “Ne postoji lijek ni cjepivo. Ako nema lijeka i cjepiva za suzbijanje ASK-a, jedine mjere su mjere ograničenja. To znači ograničavanje zona. Druga mjera je da se bolesne svinje i one koje su bile u kontaktu s njima moraju eutanizirati.”

“Što Vlada radi prema onima čije su životinje oboljele ili usmrćene? Vlada im kompenzira štetu. Druga mjera, Vlada im kompenzira buduću propuštenu gospodarsku aktivnost. Treće, postoji paket interventnih mjera i konačno, da bismo uzeli u obzir traiciju, dajemo novac svakom onom tko nije u mogućnosti obaviti tradicionalnu svinjokolju i preradu mesa. Vlada je napravila baš sve i kako se čini”, dodao je Plenković.

“Stripmo se još dva tjedna da ovaj akcijski plan bude usvojen i preći ćemo na drugi režim. Tko hoće borit se za hrvatsko selo, poljoprivredu i Slavoniju, taj treba biti prvak, šampion u poštivanju mjera”, istaknuo je premijer.

Novinari su ga upitali o jučerašnjoj izjavi kada je kazao da su se u prosvjede seljaka uključili pripadnici ekstremističke skupine.

“Tko kaže da su oni ekstremisti? Vi ste rekli… Jesam li ja spomenuo neko ime? ne znam ja kako su imena došla van… Zašto postoje sigurnosno-obavještajne službe? Što trebaju raditi? Procjenjivati neki stupanj ugroze. SOA je podnijela izvješće saborskom odboru za nacionalnu sigurnost na čijem je čelu Hajdaš Dončić i on zna ovo i svi članovi odbora”, rekao je Plenković i nastavio:

“Ako je to procjena SOA-e da imamo dvije ekstremističke skupine, to onda nije moj ili Vladin ili HDZ-ov stav, to je stav ljudi u službi koji za to primaju plaću i educirani su za to. Ako imamo situaciju da imamo fabriciran prosvjed, njega vodi čovjek koji je bravar, koji je njegov interes? Kako može prosvjed koji se tiče svinjogojaca voditi netko tko nema veze s tim? Ovaj nije svinjogojac, on nema svinje.”

Što se tiče bivšeg šefa Uprave HEP-a, premijer je kazao da je Frane Barbarić dao ostavku u HEP-u.

Osvrnuo se i na hrvatske navijače uhićene u Grčkoj. “Tko je napadao grčko pravosuđe, tko je zazivao da uhvatimo 100 Grka?!”

Izjavu je dao i novi ministar obrane Ivan Anušić kojeg su mediji također upitali o Barbariću. “Nije bilo potrebe za komentirati to ponovno. Stajao sam iza onog što sam rekao. Dogodilo se ono što bilo neminovno.”

Komentirao je i prosvjed svinjogojac. “Ultimatumi nisu opcija, to je neprihvatljivo, nitko neće pristati na takve razgovore. Oni su primljeni na razgovore prošlog tjedna i nakon tog razgovora s ministricom izašli su s dogovorm da nastavljaju s prosvjedom. Nadam se da ćemo s ovim novim informacijama koje je i premijer iznio, da će se odluke EK-a ponovno preispitivati, da bi možda mogli imati bolje vijesti. Ključno je držati onog što je struka rekla.”

“Trebamo sjesti i razgovarati, ali bez ultimatuma”, dodao je.

Plenković je ponovio da Vlada i struka razgovaraju s legitimnim predstavnicima pa se osvrnuo na prosvjednike. “Tko su ovi ljudi, koga predstavljaju? S pravim svinjogojciama razgovaramo non-stop. Kakve veze imaju političke stranke i zastupnici koji dolaze na punktove kad radi kamera? Ovo je fabricirani prosvjed u koji se ukrcavaju svi kojimaju drugu političku agendu. Ovi ljudi imaju destruktivne ciljeve.”

