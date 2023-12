Pokrovac pozvao Plenkovića u Slavoniju pa mu poručio: Seljaci su zapalili 1756 HDZ-ovih članskih iskaznica

Podijeli :

Predsjednik Stožera za obranu hrvatskog sela Tomislav Pokrovac u N1 Dnevniku komentirao je aktualnu situaciju s prosvjedima seljaka, koji traju već 12 dana.

Posebno se osvrnuo na ekstremiste koji su im se pridružili u Kutini, a nalaze se u izvješćima SOA-e, prema tvrdnjama premijera Andreja Plenkovića.

“Oni nisu dio našeg Stožera, ponudili su nam pomoć. Ne znam jesu li pravnici ili što, spontano su došli i podržali nas. Ne znam koga su pozvali, tko ima pravo pričati, niti to mogu zabraniti. Kod nas nema ni ekstremizma ni politike. Ovaj prosvjed što se vodi, iza njega stoje Stožer i Sindikat hrvatskih poljoprivrednika”, naglasio je Pokrovac našoj Vanji Kranic pa nastavio:

“Nema tu prostora za manipulacije. Želimo srezati u korijenu sve što nam ne doprinosi, a to je dobrobit seljaka.”

Ipak, jedan od ekstremista se predstavio kao član Stožera. Kraj jednog je Pokrovac i stajao.

“Ne znam… Možda ima više stožera. Ovih dana ima svakakvih stvari pa eto, danas se prijetilo gospodinu Biliću od strane HDZ-a. Stajao sam, da, to su moji prijatelji, ali ne mogu nekome začepiti usta. Svi mogu govoriti o našim problemima i onome što nas se tiče, ne o stvarima koje nisu vezane uz to. Poznajem ih ovako, naravno. Jedan od njih je bio na sastanku u Zagrebu. Ne želim tome davati pozornost. Zašto to Plenković radi”, zapitao se Pokrovac pa napomenuo:

“Premijeru, ne dovodite u kontekst nikoga s nama, okanite se prljavog veša. Imate dovoljno svog prljavog veša i kriminala. O tome vodite računa, nas pustite na miru. Bolje dođite u Slavoniju i riješite ovaj problem jer imat ćete ljude nad glavom koje nikad nećete moći riješiti. To vas molim.”

U Stožeru ima ljudi učlanjenih u političke stranke.

“Ima i članova HDZ-a kod nas. Prema neslužbenim informacijama, zapaljeno je 1756 iskaznica HDZ-a. Što, trebao bih nekoga osobno legitimirati i pitati iz koje su stranke? Ima iz svih stranaka ljudi i po meni je to ok. Žalosno je da se neki moraju bacati u politiku kako bi znali kako se nešto rješava”, tvrdi lider Stožera.

Često se kroz govore prosvjednika spominju razne teme, ne samo one koje se tiču svinjogojaca, a to možda utječe na brojnost.

“Da netko ne bi došao zbog politike… Možda u tome nešto ima jer su stranke međusobno posvađale ljude. Mislim da je to nešto strašno, da stranke mogu izmanipulirati i posvađati ljude. Gledajmo kako živimo, kako nam država propada, kako nam mladi odlaze. Pustimo politike. Znamo što je naš posao, selo i Hrvatska. Zaustavimo našu djecu i unučad, neka ostanu ovdje, stvorimo im nešto. Zapamtite, ako mi to ne napravimo, djeca i unučad nam imaju pravo ne oprostiti. Postavimo interese sa strane i idemo dalje”, pozvao je Pokrovac pa naglasio da nikakav poziv iz Vlade ili Ministarstva poljoprivrednika nije stigao, kao i da ga nitko ne može kupiti.

