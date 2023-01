Podijeli :

Izvor: Maja Santosi /PIXSELL/DHMZ

U Hrvatsku stiže snažnije zahlađenje, a za subotu je za cijelu Hrvatsku izdan meteoalarm.

Za danas iz Državnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju umjereno do pretežno oblačno, mjestimice sa slabim oborinama. Na Jadranu povremeno kiša, u unutrašnjosti snijeg, i to ponajprije u gorju, a susnježice i snijega nošenog jakim vjetrom može biti i uz obalu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka, na udare i olujna bura, a na jugu jako jugo koje će krajem dana okrenuti na buru. Najviša dnevna temperatura zraka od -1 do 3, a na Jadranu između 6 i 11°C.

U subotu će prevladavati oblačno vrijeme. U unutrašnjosti povremeno snijeg, češći na istoku i u gorju. Na Jadranu kiša, ali ponegdje i susnježica i snijeg, osobito uz obalu sjevernog i srednjeg dijela te u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar umjeren, ponegdje i jak sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati jaka, na udare olujna, na sjevernom dijelu i orkanska bura, na južnom Jadranu jako jugo i jugozapadnjak, krajem dana u okretanju na buru. Najniža temperatura između -5 i 0, na Jadranu od 1 do 7 °C. Najviša dnevna uglavnom od -2 do 3, na Jadranu između 5 i 10°C, prenosi Index.

Zbog vremenskih uvjeta koji nas čekaju, za danas i sutra izdan je niz upozorenja, posebno za subotu, kada su upozorenja Meteoalarma izdana za cijelu zemlju.

Za danas je za cijelu obalu proglašeno žuto i narančasto upozorenje zbog pojačane i jake bure, s time da je za podvelebitski kanal izdano crveno upozorenje zbog jake, mjestimice i vrlo jake, a navečer i olujne bure.

Najjači udari vjetra, upozorava se, bit će od 65 do 130 km/h. U narančastom su Istra i Kvarner zbog jake bure u jačanju u vrlo jaku, u noći mjestimice i olujnu, s udarima vjetra od 65 do 110 km/h.

Sutra je pak za Istru, riječko područje, Kvarner te podvelebitsko područje izdan crveni meteoalarm zbog vrlo jake, olujne, pa i orkanske bure. Najjači udari vjetra u podvelebitskom dijelu mogli bi ići i do 180 km/h. Uz to, ponegdje, osobito podno Velebita, mogući su susnježica i snijeg i snježni pokrivač te poledica. Visina snijega trebala bi biti do 5 centimetara.

Za otoke sjeverne, srednje te čitavu južnu Dalmaciju proglašen je zbog olujnog vjetra, prvenstveno bure, ali i istočnjaka i juga. Na obali srednje Dalmacije upozorenje je izdano i zbog snijega i poledice. Mjestimice se očekuju susnježica, snijeg i snježni pokrivač te poledica. Visina snijega trebala bi biti do 10 centimetara.

Za ostatak Hrvatske oglašeno je žuto upozorenje, iz različitih razloga.

Uz vjetar, snijeg se očekuje i u unutrašnjosti Dalmacije, a i tu je također moguća poledica. Visina snijega trebala bi biti od 5 do 15 centimetara.

Za Liku i Gorski kotar također se uz vjetar predviđa snijeg i novi snježni pokrivač, osobito u Lici. Prijeti i opasnost od snježnih zapuha. Visina snijega trebala bi biti veća od 15 cm.

Na širem karlovačkom području i Baniji također se upozorava na snijeg i novi snježni pokrivač, s visinom snijega iznad 5 cm.

Na širem Zagrebačkom području te u Sjevernoj Hrvatskoj vrijedi upozorenje za vjetar. Mjestimice su mogući olujni udari sjeveroistočnog vjetra. Najjači udari vjetra mogli bi ići iznad 55 km/h.

U Slavoniji i Baranji moguć je snijeg i snježni pokrivač s visinom snijega iznad 5 centimetara.

Nakon dugotrajnog, čak jednomjesečnog iznadprosječno toplog razdoblja, u mnogim krajevima čak i rekordnog, često praćenog južinom, u kojem su temperaturni minusi bili rijetki i mali – sljedećih dana valja nam se prilagoditi zimskim uvjetima i hladnoći. Srećom, ne pretjeranoj pa za razliku od nedavnih toplih ekstrema – hladnih neće biti u skoroj budućnosti. Iako će nekima na Jadranu možda tako izgledati jer će hladnoću pojačavati bura, osobito za vikend olujna, lokalno barem na udare i orkanska, najavio je Zoran Vakula za HRT.

I u unutrašnjosti će osjećaj hladnoće pojačavati često umjeren, gdjekad i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u subotu ponegdje s olujnim udarima, a u petak na istoku i umjeren sjeverozapadnjak Pritom će, najavljuje Vakula, biti ‘naletavanja’ oborina – na Jadranu i kiše – i uz buru i snijega, koji će pak prevladavati u kopnenom području, te se ponegdje zadržavati na podlozi, i to ne samo u gorju.

U nastavku ovog tjedna i početkom sljedećega zimski uvjeti. U unutrašnjosti povremeno snijeg, u subotu osobito u gorju i na istoku, zatim i drugdje – vjerojatno najviše u ponedjeljak, a probleme u prometu stvarat će i katkad jak sjeveroistočnjak, koji će posebice u subotu u mnogim krajevima imati i olujne udare.

Na Jadranu još vjetrovitije, također ponajviše u najoblačniju subotu, tijekom koje će bura biti i orkanska, barem na udare, dok će na jugu prevladavati slabije jugo. Osim povremene kiše, ponegdje i snijega, od nedjelje će biti i sunčanih razdoblja, ali uz temperaturu zraka nižu ne samo od dosadašnje nego i od prosječne za doba godine, najavio je Vakula.

