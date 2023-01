Podijeli :

Izvor: Luka Stanzl/PIXSELL

Odvjetnik Ivan Brlekobić, bivši dopredsjednik HNS-a i bivši saborski zastupnik, dobar je poznavatelj situacije u hrvatskom nogometu, a o najnovijoj krizi u zagrebačkom Dinamu govorio je u Novom danu N1 televizije.

“Ovo je jedna oštra runda ili dvije-tri i ličit će na jedan opaki meč u profesionalnom boksu. Dugo će trajati i završiti nokautom. Teško je reći tko će biti nokautiran. I jedna i druga strana imaju određene argumetne”, kaže Brleković govoreći o najnovijem verbalnom ratu između Zdravka Mamića i aktualne vladajuće strukture u Maksimiru.

Što se tiče “rata priopćenjima”, Brleković kaže da su priopćenja koja su objavljivana posljednjih dana puna amaterizma. “Jedna je strana Mamićeva strana. Sve ljude koji su danas na bilo kakvim funkcijama u Dinamu je doveo i kadrovirao Zdravko Mamić. Ali, kako se to često događa u životu, pogotovo u politici, vi danas nekom pomognete, on vam sutra okrene leđa. Jednoj se grupi ljudi osladilo, budući da je Mamić u egzilu, pa su odlučili da im on više nije potreban i da se želi eliminirati njegov utjecaj u Dinamu. Tako je počeo taj rat i sukob. U pozadini su privilegije koje donosi status u Dinamu, društvene, materijalne, utjecaj na transfere… Kad bi te transfere vodio Mamić, to bi bilo sto miljuna eura. Ali ako će ih raditi netko drugi na ovakav način, na neprimjeren način na kakav je prodan Oršić, čovjek koji je obilježio posljednji SP… On je prodan za kikiriki. To je trebao biti transfer od barem 20 milijuna eura, a on je prodan za šest milijuna s tim da nije vođen ni na pripreme Dinama u Rovinj pa je cijena bila još manja. Je li to bilo namjerno ili ne, o tome bi se dalo raspravljati. Ovo je prvi transfer rađen bez Mamića i bio je katastrofalan”, kaže Brleković.

Na pitanje o kaznenoj prijavi protiv Mamića, odvjetnik kaže: “Vidjet ćete danas da će Mamić to drugačije tumačtii. Mislim da su to bili njegovi savjeti. Ako su bili, kad uđete u tih šest, sedam točaka, tu ima dosta dobrih stvari. Mamić je akademik u poznavanju igrača. Od onoga što je on ultimativno tražio ili predlagao… On je od 2015. dao ostavke na sve funkcije u Dinamu i pobjegao. Njegov status je nikakav u Dinamu. On može biti savjetnik, on ne obavlja nikakvu službenu funkciju. Budući da Dinamo vode ljudi koje je on tamo doveo, on vjerojatno ima veliki utjecaj na njih.”

“Zaista bizarno i ne služi na čast onome tko je to pisao. Podnijeta je kaznena prijava protiv 45 članova Skupštine, ako je točno ono što piše. Na vrnu te piramide je Mamić, da je navodno organizirao zločinačko udruženje. Zašto? Da bi se mogao uključiti USKOK. Kad se radi u zločinačkom udruženju, onda je to nadležnost USKOK-a. Zamislite da je Plenković nakon neuspjeha u Saboru, da ukrajinski vojnci mogu vježbati u Hrvatskoj, da je tako ljut i bijesan podnio kaznenu prijavu protiv 45 saborskih zastupnika za zločinačko udruživanje jer nisu glasali kako je on htio”, govori.

Sportska inspekcija

Govoreći o najavljenoj sportskoj inspekciji u klubu, Brleković kaže: “Oni će moći samo ispitati je li mandat Saše Jankovića u skladu sa zakonom koji je stupio na snagu 1.1. Janković može biti član Skupštine, on nije u upravljačkim strukturama drugih klubova. Što se tiče Krznara, on je trener Maribora, on po zakonu ne može biti član upravljačkih struktura kluba. Međutim, svaki zakon ima teritorijalnu nadležnost. Postavlja se pitanje vrijedi li ovaj zakon samo tuzemno ili i šire. Ja bih tumačio da on ne može. To znači da je jedan zastupnik manje na Mamićevoj strani.”

Nakaradno je, kaže Brleković, i da Dinamo pravno ima isti status kao npr. udruga gljivara, dok klub radi s milijunima. “Suštinski, ako gledate međunarodne dokumente, smisao udruga je da se ljudi udruže, planinari… Ali ovi profesionalni, nogometni klubovi, oni vrte milijune. Država je trebala reagirati.”

