Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada" čestitao je Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na velikom uspjehu na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru te je najavio ulaganja u sportsku infrastrukturu.

“Ono što su napravili u Rusiji i Kataru fascinantan je uspjeh za nogomet, za hrvatski sport, za promociju zemlje. To je briljantna generacija, sjajne utakmice, veliko iskustvo. Respekt koji uživaju od drugih reprezentacija. Možemo biti zaista ponosni na njih. Vidjeli smo u Zagrebu u nedjelju, a i diljem drugih hrvatskih gradova s koliko oduševljena su naši ljudi dočekali reprezentativce, koliko sreće i optimizma asu oni unijeli među ljude. Mislim da je sjajno i da je dobra ta pozitivna atmosfera. Ona je izrazito korisna i gradi samopouzdanje nacije”, poručio je.

“Ulagat će se u sportsku infrastrukturu”

Naglasio je kako se i dalje veseli njihovim uspjesima. Što se tiče sportske infrastrukture, Plenković je rekao da je Vlada donijela velikom većinom Zakon o sportu. Taj zakon stvara pretpostavke ulaganja u sportsku infrastrukturu, pa i u nogometne stadione.

“Novi Maksimir se treba izgraditi, u suradnji države, grada i kluba. I uz potporu UEFA-e, koji smo već dogovorili. I da FIFA participira, i da se uključe sponzori. Treba se uložiti i u obnovu Poljuda, koji je najljepši stadion koji imamo. Treba ulagati i u druge stadione diljem Hrvatske i da ta infrastruktura dođe na puno kvalitetniji novo”, istaknuo je predsjednik Vlade.

U 2022. ostvarena su velika postignuća

Plenković se osvrnuo na 2022. godinu. Dodao je kako su u 2022. godini postignuta velika postignuća. Otvoren je Pelješki most, Hrvatska ulazi u eurozonu, te su napravljeni iskoraci da Hrvatska uđe i u Schengen.

Ulazak u šengenski prostor omogućava jednostavniji način života hrvatskim građanima. Velika je to stvar i za gospodarstvo. Bit će manje čekanja, malo zastoja u prometu, naveo je. To je velika prednost i za turizam. Hrvatska ulazi u europodručje, zamjenjuje se kuna u euro, piše HRT.

“Ta godina isporuke (2022.) je pravi termin, jer tako nešto, što ćemo sada doživjeti 1. siječnja, dugo se neće dogoditi. Mislim da je realno za očekivati. To je jedno veliko postignuće. Ući isti dan u eurozoni i Schengen, to nije uspjelo nikome”, rekao je Plenković.

Plenković je istaknuo kako je za tako velike projekte potrebna politička stabilnost.

“Za Hrvatsku je BiH najvažnija susjedna zemlja”

Hrvatski predsjednik Vlade komentirao je kandidacijski status Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Rekao je kako su je jako drago da je Bosna i Hercegovina dobila taj kandidacijski status te da mu je bilo veliko zadovoljstvo biti nazočan na tom Europskom vijeću.

“Srbija i Crna Gora pregovaraju već duže vrijeme o članstvu, konačno smo uspjeli da ove godine krene Albanija i Sjeverna Makedonija. Kosovo je podnijelo zahtjev za članstvo. To je dobro za sve građane, ali i za stabilnost, dodao je.

Za Hrvatsku je Bosna i Hercegovina najvažnija susjedna zemlja. Zemlja u kojoj su Hrvati konstitutivan narod, a Hrvatska se trudi da njihova konstitutivnost bude i stvarna.

“Nenormalna odluka”

Protekla godina je bilo vrlo zahtjevna. U 2022. godini Rusija je napala Ukrajinu, inflacija je velika. Plenković je komentirao rusku agresiju na Ukrajinu.

Naglasio je kako je ta agresija kršenje međunarodnog prava, svih načela međunarodnog poretka. Nepoštivanje teritorijalnog integriteta susjedne zemlje, ubijanje tisuće ljudi, progonstvo Ukrajinaca, izbjeglištvo, razaranje elektroenergetske infrastrukture, razaranje gradova, bombardiranje… Pozicija hrvatske Vlade je od prvog dana jasna – pomaganje Ukrajini.

Vlada je ponudila pomoć Ukrajini u mnogim segmentima, te je bilo uza očekivati da pomogne i u obuci ukrajinski vojnika. Osvrnuo se i da to što Hrvatski sabor nije prihvatio prijedlog Vlade oko tog pitanja.

“To ne može biti problem cijele Hrvatske, to je problem ovih 54 zastupnika, koji su očito u strahu, kao Grbin, od Milanovića i Možemo. Mogu čestitati samo IDS-u, Socijaldemokratima, gospodinu Vrkljanu i Hasanbegoviću”, poručio je.

Oni drugi nisu omogućili Hrvatskoj da bude dio Zapada, da bude s našim saveznicima i da bude solidarna s Ukrajinom, naveo je.

“Nisu oni osramotili Hrvatsku, nisu osramotili Sabor, oni su osramotili sebe. To ću im govoriti stalno. Dok su živi to ću im govoriti. Jer je to nenormalna odluka, koja nikako nije u nacionalnom interesu”, dodao je.