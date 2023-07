Plenković o prodaji plina: Sve ćemo ispitati onda ćemo donositi daljnje odluke

Podijeli :

Luka Stanzl / Pixsell

Na konferenciji za novinare premijer Andrej Plenković pokušava objasniti javnosti sve detalje plinske afere u kojoj je HEP kupovao plin po četrdesetak eura, a prodavao ga po jedan eurocent. Ranije je, na sjednici Vlade najavio kako, prema novoj uredbi Vlade, HEP više neće morati kupovati plin od Ine.

Premijer je na početku poručio kako Vlada poziva sve novinare na konferencije bez obzira na to iz koje redakcije dolaze.

Sjednicu Vlade koja je održana ranije danas nazvao je teškom u pogledu tema o kojima se na njoj raspravljalo. Najprije je rekao kako je apsorbirano ukupno 1,4 mlrd eura od predviđenih sredstava za obnovu. “Obnova je u punom zamahu”, poručio je Plenković. Zahvalio je Ursuli von der Leyen što je omogućila produljenje roka za korištenje sredstava.

Spomenuo je i dobre rezultate turističke sezone. Kaže da se vide pozitivni efekti i Schengena i europodučja te da se nada da će rast gospodarstva ove godine biti veći nego što su to projekcije predviđale.

Što se tiče izmjene granica izbornih jedinica i zakona o izmjeni granica izbornih jedinica, Plenković je upozorio na diskonitinuitet u osmoj izbornoj jedinici koji je radio Grad Bakar. Sad je on u potpunosti u toj izbornoj jedinici i premijer kaže kako nema ni centimetra diskontinuiteta više.

Plenković kaže i kako su dobre reakcije na neradnu nedjelju.

Afera u HEP-u

“Što se tiče teme koja privlači pozornost zadnjih dana, uredbe o otklanjanju poremećaja na tržištu energenata: Današnja odluka ima dva bitna elementa. Od danas više ne postoji obveza Ine da u potounosti plin koji se proizvdede u Hrvatskoj proda HEP-u. Napravljen je kompenzacijski mehanizam. S obzirom na ogromne poremećaje na tržištu plina u proteklom razdoblju moramo podsjetiti na političke ciljeve Vlade i korake koje smo poduzimali”, rekao je premijer podsjetivši da je cijena plina odletjela u nebo nakon ruske agresije na Ukrajinu. Rekao je i kako je odluka da plin proizvoden u Hrvatskoj ostane u Hrvatskoj imala enormnu podršku svih aktera kada je donesena. Važno je, kaže, i to što su građani i institucije imali dovoljno plina po priuštivim cijenama.

Nova uredba Vlade, Plenković: HEP više neće morati kupovati plin od Ine Afera u HEP-u: “Već danas trebaju dati ostavke i onda srediti ovaj cirkus”

“Mi smo na ovaj način, s obzirom da je količina plina kupljenog od Ine, koji je kupio HEP, smještena u skladištu Okoli dosegla razine da je HEP zapunio i zračne jastuke i više nema potrebe da HEP kupuje sve količine plina koje proizvodi Ina, zbog toga se donosi odluka da te odredbe u budućnosti nema. Druga je poruka da će se kroz verifikaciju koju će provoditi HERA omogućiti kompenzacija opskrbljivačima u javnoj usluzi. Sad ćemo omogućiti da GPZ ne ode u stečaj, da podnese zahtjev Ministarstvu i kaže koliko je njihova cijena plina viša od one koju fakturira HERA. to je što se tiče teme koja se odnosi na energente”, rekao je Plenković dodavši da nakon ovoga danas ide u Orašje gdje će se susresti s Borjanom Krišto te da na ovaj način brinu o Hrvatima u BiH.

Na pitanje tko je kupovao plin, Plenković kaže kako nema te podatke i da je od ministra gospodarstva tražio cjelovitu analizu koju očekuje u narednim tjednima.

“Tu svoju ulogu imaju svi akteri, vidjet ćemo što kažu. Prerano je donijeti kategoričan sud tko je kupovao”, kaže premijer.

Najvažnije je bilo riješiti ovu uredbu, kaže premijer i riješiti aspekt koji se odnosio na fukcioniranje GPZ.

“Vladine odluke su dovele do toga da svi mi kao građani i enorman broj subjekata u hrvatskom društvu su imali priuštiv i siguran plin”, kaže premijer.

O ostavkama je rano govoriti, a o daljnjim koracima će se razgovarati kad budu imali sve informacije. Bespravnu gradnju šefa HEP-a ne smatra temom povezanom s aferom u HEP-u, on smatra da nemaju veze jedna s drugom. “Jedna je stvar privatna, a druga puno šira i to ćemo ispitati. Mislim da se svi trebaju pridržavati propisa, uključujući i njega”, kaže Plenković na pitanja novinara o Barbariću. O viškovima plina nije komunicirao s Barbarićem, a sve će se ispitati, kaže premijer.

O uredbi koju je Vlada danas donijela bi razgovarali i bez istupa Zvonimira Troskota, koji je o aferi obavijestio javnost, kaže Plenković dodajući da je za detalje doznao kad se u petak navečer vratio iz Bruxellesa. “Mi se osjećamo jako sretni i zadovoljno što smo u energetskoj krizi hrvatskom gospodarstvu, građanima… To je jedino bitno”, kaže Plenković.

“Imamo vremena za sve”, poručuje premijer i dodaje da će se sve ispitati i “kao odgovorni ljudi” donositi odluke.

Plenković je na opetovana pitanja novinara odgovarao kako podatke nema te kako će odluke donositi kad bude imao uvid u sve što je potrebno za donošenje odluke. “Ja nisam u poziciji da imam cjelovitu sliku svih podataka koji su nužni. Kad budemo imali, kazat ćemo vam”, kaže, a na pitanje je li trebao imati te podatke kaže kako je to nebitno. “Cijelu ovu situaciju ćemo sad kad je donesena odluka da nema obveze kupovanja plina, ispitati, tražiti saznanja, kad to bude, vidjet ćemo”.

Na pitanje izgleda li ova situacija kao da je u pozadini kriminal, premijer kaže: “Ne znam.”

N1 otkriva: Imamo podatke tko su bili najveći kupci jeftinog plina u lipnju

“Zabrinjavajuće je da je došlo do viškova na koje nismo bili upozoreni jasni i na vrijeme. Sad ćemo imati vremena da u miru sve sagledamo. Sve ćemo vam reći kad budemo informirani”, kaže.

Premijer kaže kako je u uredbu ugrađen mehanizam da će opskrbljivač, trgovac, koji je nabavio plin i prodao ga GPZ koja ga distribuira dalje morati pokazati HERA-i ugovore i račune o nabavnim cijenama te će tako kompenzacija biti istinita. “Oni će obeštetiti samo kad je cijena viša od one koja je bila regulirana metodologijom”, kaže.

Vlada se, govori premijer, mora baviti morem tema i ovo nije jedina tema. “Mi imamo veliku sliku. Velika slika je da je HEP nabavljao plin jeftiije nego što bi ga nabavljao na tržištu. Pa je taj plin prodavao građanima koji bez tog plina ne bi imali tople vode, grijanja…”, govori premijer ponavljajući da su odluke u tom trenutku bile dobre i svrhovite.

Milanovićev poziv

Predsjednik Milanović pozvao je premijera ranije danas na hitni sastanak zbog VSOA-e.

Upozorenje stručnjaka: VSOA ne može prikupljati tajne podatke bez ravnatelja

“Što se tiče čelnika VSOA-e, Vlada je preko ministra Banožić koji je sukladno zakonu nadležan za upućivanje prijedloga, poslala prijedlog o imenovanju Mije Validžića još u veljači… Vodite računa da se osim plinom moramo baviti i predsjednikom Repbulike”, govori Plenković. Miju Validžića je nazvao “čovjekom sa svim referencama da obavlja posao čelnog čovjeka VSOA-e”. “Mi smo jučer čuli da je Vlada nekoga ‘bacila preko plota’. Za razliku od njega mi poštujemo proceduru, Ustav. Isti Milanović koji je silovao Ustav kad je nametao svoju kandidatkinju za predsjednicu Ustavnog suda, sad on nama soli pamet da štiti Ustav i proceduru. Upravo je suprotno, Vlada je predložila kompetentnog čovjeka. Budući da mandat Kinderu istječe za nekoliko dana, mi smo već pripremili, a o tome je informiran njegov suradnik Lozančić, način kako da ovlastimo osobu u sustavu VSOA-e da obavlja poslove koje može dok se ne postigne dogovor o čelniku VSOA-e. Mi smo u proteklom vremenu vidjeli niz primjera gdje je ministar obrane preložio Predsjedniku niz kadrovskih rješenja koja tamo sjede i na njih se Milanović oglušio”, rekao je premijer navodeći nekoliko imena koje je ministar, prema njegovim riječima, predložio za različite funkcije, a s Pantovčaka nije dobio odgovor. “Teret zastoja je na Milanoviću”, kaže premijer.

Govori i kako je Vlada bila spremna na razgovore o imenovanju veleposlanika koji su odbačeni kao “HDZ-ovi prijedlozi”. “Na načelu fifty-fifty, on je taj koji je onemogućio nova imenovanja za veleposlanike. Tim pristupom koji nikada prije nije postojao, to možete pitati sve bivše predsjednike i premijere, nikada nije bila praksa fifty-fifty nego su se vodili razumni razgovori”, govori.

“Što se tiče prijeloga ministra obrane koji je formalno upućen tamo, nije on upućen mimo konzultacije sa mnom”, kaže Plenković. “Je li argument to da predsjednik Republike huška DORH ne bi li ministar obrane bio optužen”, pita se Plenković i dodaje da su sve blokade do Milanovića. “Kako siješ, tako žanješ. Onaj tko je srozao političku kulturu u Hrvatskoj do te mjere da svaka šuša može vriješati kako hoće, ne može očekivati tretman u cajtnotu imenovanja čelnika VSOA-e kao da mi ništa nismo čuli. Mi sada pokazujemo javnosti da ne pristajemo na neprihvatljivu diskvalificirajuću političku nekulturu onoga kojega su u kamapnji predstavili kao normalnog, a koji sada radi sve nenormalno”, govori premijer.

Plenković je na pitanja novinara rekao i da se mora napraviti kulturna, javna i fina isprika njegu, ministrima, HDZ-u i javnosti kako bi se došlo u poziciju da se razgovara. “Mi sad principijelno kažemo ‘ne, ne'”, govori premijer dodajući da će razgovarati kad čuje ispriku od strane Milnaovića. “Dok toga nema, nema sastanka. Neće propasti ni sustav ni Ustav. Sve ovo se događa zbog njegovog obrasca ponašanja, ne našeg. Ovo se nije događalo dok su bili drugi akteri na sceni. Nije ni oporba bila ovako divla kao sada, oni prepisuju od njega. Ja neću da mi se 2023. diskvalificira nivo komunikacije do mjere neke birtije”, govori premijer. “Dosta više, ne maltretirajte hrvatsku javnost divljaštvom i nekulture. Dok ne bude lijepe, kulturne isprike, nema sastanka”, kaže premijer.

O Majdi Burić

“Majda je super poentirala”, kaže Plenković na pitanja o razgovoru našeg Ranka Stojanca s HDZ-ovkom Majdom Burić.

Prijetnje Vladi

Na pitanja o osobi koja je uhićena zbog prijetnji Vladi, Plenković je govorio o sigurnosti.

Novinarima je rekao da su ministri Gordan Grlić Radman i Mario Banožić u Vilniusu, govorio je i o “smiješnom dopisu” “ovog tankoćudnog gore” kojim je pokušao isključiti ministra vanjskih poslova iz delegacije za Vilnius. “Naravno da ne može, jako je važno da shvatite kakav je to odnos”, kaže Plenković ponavljajući da “sastanak može nakon jako, jako, jako puno mašnica na isprici koju očekuje, ne samo ja, nego cijela hrvatska javnost”, završio je.

