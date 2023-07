Afera u HEP-u: “Već danas trebaju dati ostavke i onda srediti ovaj cirkus”

Podijeli :

Posljednju u nizu afera, onu u HEP-u, koji je plin kupovao po jednoj cijeni, a onda prodavao po višestruko nižoj, komentirao je u Novom danu N1 televizije nekadašnji ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić.

“Očito su se neki dogovorili da sustav tako funkcinira. HEP je postao bankomat, iz tog HEP-a se novci izvlače na sve strane. Građani plaćaju skupu cijenu plina, a HEP radi to što radi. Očito se ne ponašaju po načelu dobrog gospodara nego po načelu tko mi je prijatelj pa idemo zavrtit neke novce…”, govori Mrsić o plinskoj aferi u HEP-u.

“Činjenica jest da smo plaćali nižu cijenu plina, ali ona je za naše budžete i dalje jako visoka. Očito odgovora ima, ali ga je teško izreći jer se stvorio neki kartel koji je doveo do toga da se takav sustav napravi. Direktno je odgovoran predsjednik Uprave HEP-a, ministar gospodarstva i sve regulatorne agencije koje i plaćamo da se ne događaju ovakve stvari. Mislim da bi već danas trebali dati ostavke i onda da netko drugi proba srediti ovaj cirkus koji je nastao. Od Vlade očekujemo odgovore. Očito da u Vladi ima problema jer da nema, odgovore bi dobili odmah. Očito su umiješane i strukture unutar Vlade, ne znam ide li to do premijera. Treba se uključiti i DORH i institucije. To je 4.700 posto jeftinije nego što je HEP kupio. Zašto Ina nije obustavila proizvodnju plina? Sve su to pitanja na koja treba odgovoriti šef HEP-a, ministar pa i premijer. Kad krene bujica, onda odnese sve koji su znali i koji nisu”, govori bivši ministar.

Štrajk u pravosuđu

Mrsić je komentirao i štrajk službenika u pravosuđu.

“To je jedan elististički pristup u pregovorima koji još nismo vidjeli u Hrvatskoj. Premijer brzo dogovara povišice elitnim skupinama, liječnicima i sl., ali ove male se stavi sa strane i boli nas briga, oni će pristati. Tu je Vlada apsolutno pogriješila što je mislila da će se službenici u pravosuđu zadovoljiti mrvicama. Vlada je od početka krenula krivo, socijalni dijalog ovdje ne postoji. Premijer je to s liječnicima riješio na svoj način, a zašto ne rješava ovo, to zna samo on. Je li to jer su oni neka “niža vrsta” ili Vlada ne treba brinuti o njima? Vlada treba brinuti o svima. Problema je puno i ovo treba riješiti”, jasan je Mrsić.

Svojedobno je i sam pregovarao sa sindikatima. Podsjeća kako je u to vrijeme donesen zakon o reprezentativnosti sindikata. “Ovo što Vlada radi nije socijalni dijalog nego parcijalni pregovor s onima koje Vlada smatra važnijima od drugih. Vlada je sve trebala sjesti za stol, sad se dogodio poremećaj. Ljudi su shvatili da je to jedini način da dobiju veće plaće.”

Govoreći o zakonu o plaćama za koji ministar Ivan Malenica tvrdi kako će konačno donijeti reda, Mrsić kaže: “Reda bi bilo da se svi platni razredi stave u zakon. Vlada će donijeti zakon, ali ostaje uredba o koeficijentima. Bilo bi bolje i pravednije da to bude u zakonu, a ne da se mijenja opet na isti način.”

“Plenković treba shvatiti da nije premijer samo liječnika i sudaca nego i niže kaste čiji problem ne želi riješiti”, kaže.

“Ovo nije porezna nego predizborna reforma”, kaže o zakonu o plaćama i dodaje kako to vodi u uništenje mirovinskog sustava.

Povratak u SDP

Mrsić se vratio u SDP.

“Od početka sam govorio da trebamo ići samostalno pa onda vidjeti može li Možemo s nama. Godinu dana nas je Možemo zavlačilo za nos i nisu htjeli reći hoće li u koaliciju ili ne. Od početka se znalo da oni žele ojačati svoju stranku, a da im nije bitno da skinu HDZ. Oni žele ojačati i na izborima za četiri godine biti druga stranka u državi. Nikad se nije dogodilo da SPD dobije ovakav šamar kao od Možemo bez obzira što se to umata u celofan. SDP ima samo jedan izlaz, a to je da rukovodstvo jasno kaže gdje se pogriješilo i kako treba dalje, pokazati kako SDP može voditi državu drugačije nego što je ovaj bankomat HEP koji gledamo ovih dana”, zaključuje Mrsić.

