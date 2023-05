“Prethodna vlada išla direktno na korist banaka, to su koristili kao propagandu”

Podijeli :

Za tri tjedna istječe rok do kojeg dužnici s kreditima u švicarskom franku mogu tužiti banke za preplaćeni tečaj. U Točki na tjedan gostovao je Vuk Vuković, čija je tvrtka Druga fundacija nudila preuzimanje potraživanja građana prema bankama. Koliko su ugovora sklopili, zašto su banke bijesne i gdje oni u svemu vide priliku, objasnio je TNT-u.

13. lipnja istječe posljednji rok u kojem građani mogu tužiti banke za preplaćeni tečaj. Na pitanje koliko ugovora su dosad sklopili Vuk Vuković je rekao:

“Počeli smo slati ponude sredinom prošlog mjeseca. Radi se o nekoliko tisuća ljudi koji se javljaju i pružaju nevjerojatnu podršku. Prvi put ulazimo dubinski u te priče, iznenadilo nas je to sve jako. Velik broj ljudi nije bio svjestan da ima pravo na obeštećenje. Javljaju nam se pravnici kojima se ne da zezati s tim, iznenadila nas je količina pozitivne reakcije i ljudi koji su spremni ući u proces.”

Rakar objasnio interes tvrtke u traženju obeštećenja za švicarski franak Marko Rakar: Bankari neka se brinu za svoje bonuse i nove BMW-e

“U zamjenu da nam prenesu potraživanje prema banci nudimo 75 posto iznosa kojeg uspijemo naplatiti od banke – mi moramo platiti vještačenja, sudske takse i slično”, objasnio je Vuković.

Problem u ovom procesu je što ne postoji pravna izvjesnost, istaknuo je.

Na optužbe banaka da krše GDPR i da gledaju samo svoju korist, odgovara:

“Na tržištu nikad neće dugoročno uspjeti ako gledate samo svoju korist, nego korist klijenata, i to je ono što radimo. Što se tiče GDPR-a, to je bespredmetna rasprava. Mišljenje banaka o tome je irelevantno, jedino je važno mišljenje AZOP-a. Tražili su nas očitovanje, to smo poslali, sigurni smo da nikakvih kršenja GDPR-a nema, mi smo u igri o zaštiti podataka duže i od banaka i ostalih. Ne bih ulazio u nešto da nisam siguran da ne kršimo nečije pravo ili zakone.”

Prethodna Vlada je već jako bankama izašla ususret Zakonom o konverziji i zamjena je teza da je to išlo u korist potrošačima, napominje Vuković: “To je išlo direktno na korist banaka, a Vlada je to iskoristila u propagandne svrhe.”

U drugim zemljama presuđeno u korist građana

Komentirajući jesu li druge zemlje imale problem s dugovima u švicarskim francima, Vuković je rekao: “Bez izuzetka je presuđeno u korist građana. Proučavali smo europsku pravnu praksu i pojedinačnu. Poljska je imala puno gori problem jer je oko 700.000 građana bilo obuhvaćeno. Teško je reći koliko sve može trajati, puno ovisi o Vrhovnom sudu. Pretpostavljam da će se ići na nagodbe, nisu sve banke iste. Mislim da će i one čekati konačnu presudu Vrhovnog suda pa će se onda krenuti u nagodbe.”

Za zlouporabu podataka optužuju ih i agencije za otkup dugovanja. No, Vuković ističe da je među njima velika razlika: “Ogromna je razlika. Mi podatke koristimo da se javimo ljudima da kažemo da imaju pravo na neki novac s neobvezujućom ponudom, a ovdje se koristi za maltretiranje ljudi koji nikako nisu mogli biti svjesni rizika. Kad me netko tako napada, onda znam da radimo dobru stvar.”

