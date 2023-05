Rakar objasnio interes tvrtke u traženju obeštećenja za švicarski franak

Podijeli :

Tvrtka Druga fundacija poslala je poziv na stotine adresa osoba koje traže obeštećenja jer su preplatili svoje kredite u švicarskim francima. Tvrtka nudi preuzeti sve troškove vođenja postupka, a po uspješnoj naplati obeštećenja zadržati 25% iznosa dok bi osoba koja je prodala tražbinu, dobila 75%. Odakle cijela ideja, govori politički konzultant i savjetnik na području informatičkih sustava Marko Rakar.

“Mi znamo da ima otprilike 120.000 obitelji u Hrvatskoj koje su u ovom ili onom trenutku imale kredit u švicarskim francima. Od toga se 50 i nešto tisuća kredita odnosi na kredite za kupnju nekretnina, dok su ostali manji krediti. 120.000 ljudi je zahvaćeno tih kreditima. Oni su pretrpjeli ogromnu štetu jer su im banke ponudile jako povoljne kredite s niskom kamatom, da bi ta kamata jednostrano bila povećana i u jednom trenu čak bila i veća nego što bi bila na europske kredite. Sve skupa je eskaliralo u siječnju 2015. kad je franak doslovce jedno jutro narastao za 20%. Krajem 2015. Sabor je donio zakon o konverziji kojim je omogućeno da se korisnici prebace u europske kredite. Naša poslovna ideja proizlazi iz naše teze koja je zadnjih dana potvrđena – da ogroman dio od ovih 120.000 obitelji uopće ne zna da ima pravo na obeštećenje od banaka“.

Marko Rakar: Bankari neka se brinu za svoje bonuse i nove BMW-e

Svi trenutni i bivši dužnici imaju pravo na obeštećenje, bez obzira na to jesu li konvertirali kredit ili ne, kao i otplaćuju li kredit još uvijek ili ne.

No, dužnici u švicarskim francima kažu da cijeli postupak košta, a pitanje je hoćete li dobiti ili ne. Upravo zato Druga fundacija nudi rješenje. Rakar pojašnjava: “Ideja je u tome da mi ponudimo svim ljudima koji su imali kredit u švicarcima, da za njihov račun vodimo taj postupak i da ga eventualno dobijemo na sudu.”

Na pitanje o tome koji je interes Druge fundacije u svemu tome, s obzirom na to da se ni sami dužnici ne usude ići u traženje obeštećenja zbog rizika da izgube parnicu, Rakar odgovara: “Vjerujemo da smo proučili pravnu praksu hrvatskih i europskih sudova, da imamo dovoljnu količinu argumenata koji će u fer sudskom postupku prevladati. Uložili smo ogromnu količinu našeg vremena i rada. To je proces koji traje minimalno 15 godina. Voljni smo investirati nešto novca da tu cijelu priču istjeramo do kraja.”

Rakar: Paladina je pristao na Vladu samo zato da riješi osobni problem

“Svatko može otići na web stranicu drugafundacija.hr. Tamo može vidjeti što mi točno radimo i kako. Nakon toga može ispuniti kontakt obrazac gdje će napisati u kojoj je banci digao kredit, o kojem je iznosu riječ pa zatražiti od nas da mu ponudimo ugovor. To je standardni trgovački ugovor u kojem se definira da Druga fundacija od građana uzima potraživanje i da će ga iskoristiti da traži obeštećenje od banke. U drugom dijelu piše da Druga fundacija snosi sve troškove sudskih postupaka, odvjetnika, sudskih taksi. U slučaju neuspjeha mi nećemo taj novac tražiti od potrošača. U slučaju da dođemo do pozitivnog sudskog rješenja, namirujemo svoje troškove, uzimamo obeštećenje od banke i 75% tog iznosa uplaćujemo građanima”.

“Rizik neuspjeha je isključivo na nama”, uvjerava Rakar i objašnjava da je već jako puno uloženo u istraživanje te da je rizik koji preuzimaju u skladu s generalnim rizikom poduzetništva. Osim toga, poziva dužnike u švicarskim francima da istraže kakvim se inicijativama ranije bavio kako bi shvatili da zbilja želi pomoći ovim ljudima.

