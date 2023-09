Prijetila ljubavniku smrću: “Policija me neće zaustaviti jer će me opet pustiti”

Podijeli :

Filip Brala/PIXSELL / Ilustracija

Žena je proglašena krivom i osuđena zbog psihičkog nasilja prema svom ljubavniku u Zagrebu.

Prema presudi, ona je 30. srpnja ove godine oko 14 sati u obiteljskoj kući u Zagrebu “u vidno alkoholiziranom stanju počinila psihičko nasilje u obitelji prema svojem partneru u intimnom odnosu”, piše Danica.

“Obratila mu se riječima: “Zaklat ću te nožem, nećeš vidjeti danjeg svjetla, je*em ti mater, policija me neće zaustaviti jer će me opet pustiti!” To je kod istog prouzročilo povredu dostojanstva, uznemirenosti i straha.

Dakle, počinila je psihičko nasilje nad svojim partnerom u intimnom odnosu”, navodi prekršajna sutkinja u presudi.

Ljubavnik je odmah pozvao policiju koja je uhitila ženu te je zadržala dva dana u pritvoru. Sutkinja ju je ovih dana osudila na kaznu od 260 eura od koje se odbija 80 eura s obzirom da je bila pritvorena.

Presuda je odmah postala pravomoćna jer su se policija i optužena odrekli prava na žalbu.

