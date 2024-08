Primorac o kandidaturi za predsjednika: Moj motiv je uvijek bio samo jedan…

Podijeli :

Predsjednik Zoran Milanović natjecat će se na izborima potkraj godine za još jedan petogodišnji mandat na Pantovčaku, a jedan od protukandidata bit će mu Dragan Primorac, koji u utrku ulazi uz potporu HDZ-a.

Kandidat za predsjednika Republike Hrvatske Dragan Primorac gostovao je u Dnevniku HTV-a te govorio o utrci za Pantovčak.

Primorac komentirao Hebrangove prozivke: Ne smetaju me njegove uvrede jer nisu istina

Primorac je otkrio što ga je motiviralo da se ponovno aktivira u politici.

“Kad ste ostvaren i slobodan čovjek i nemate obveze prema nikome, a poznajete više segmenata društva, a Hrvatsku nosite u srcu, a i stvarali ste Hrvatsku kao dragovoljac Domovinskog rata, onda vam tu ulaze u granicu emocija i realnost. Nova Hrvatska moja je inspiracija. Država gdje će biti pravda, red, jednaka prilika za sve, to je država o kojoj sanjam i koju sanja većina građana. U uvjetima globalizacije, mala država, koja ima sjajne ljude, a to su građani Hrvatske, ima izvanrednu situaciju da postane lider u brojnim segmentima, ako ide u pravom smjeru. Taj pravi smjer mogu definirati samo ljudi koji razumiju globalnu politiku, koji su nešto stvorili, završili projekte i kojima narod vjeruje”, rekao je za HTV Primorac.

Istaknuo je kako moramo pomiriti različitosti, kao preduvjet da Hrvatska funkcionira.

“Ova država mora imati mjesta za sve. Mora biti država snažnog i sretnog naroda koji gleda u budućnost. Ova država je stvorena na krvi hrvatskih branitelja. Uloga predsjednika koji je direktno izabran je golema.

Utemeljitelji HDZ-a: Primorac će pobijediti Milanovića, Hebrangove optužbe su lažne

On je faktor stabilnosti društva. To je čovjek koji poštuje Ustav, hrvatske zakone, predstavlja državu u inozemstvu, a brine o stabilnosti države u domovini. To je čovjek koji je vrhovni zapovjednik Oružanih snaga. Predsjednik Republike Hrvatske ima ogromni utjecaj kako bi proizveo situaciju stabilnosti i svima dao nadu”, rekao je.

Govorio je o motivima.

“Moj motiv je uvijek bio samo jedan – učiniti nešto dobro za moju domovinu. Nikada nisam imao nešto ispod stola. Uvijek sam govorio o Hrvatskoj koja će biti država u kojoj će ljudi sanjati veliko”, rekao je Primorac.

Dotaknuo se svog ministarskog mandata.

“U periodu od šest godina i neposredno nakon toga, Hrvatska je od 7 posto visokoobrazovnih ljudi, 3 posto s višom školom, došla na iznad 18,5 visokoobrazovanih. U Hrvatskoj djeca uče dva strana jezika, izgradili smo gotovo sva sveučilišta, imali smo veliki projekt povratka mozgova iz inozemstva i oni su vjerovali u tu Hrvatsku. Državna matura je postala realnost, a broj inovacija i ulaganja u obrazovanje i znanost se udvostručio. Nakon šest godina takvog rada, Hrvatska se našla ispred 12 država članica G-20 skupine koje čine 85 posto svjetskog kapitala, našla se prema evaluaciji obrazovanja”, naglasio je Primorac.

Kaže da je jjegova kampanja jasno definirana: “Ona je uljuđena, poštujem sve i nemam protivnike. Ako će netko koristiti snagu argumenata, to je za ovu državu blagoslov. Ako će netko koristiti snagu sile, to je Hrvatska koju ja ne želim.”

