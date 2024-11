Primorac o tome zašto se kandidirao za predjednika: “Hrvatsku mi moju objesiše k’o lopova”

Podijeli :

Luka Batelic/PIXSELL

Predsjednički kandidat Dragan Primorac u intervjuu za Večernji list dotaknuo se, između ostaloga i toga zašto je ušao u predjsedničku utrku.

Na upit novinarke oko afera koje su pogodile njegovu kampanju te kako se s njima nosi, Primorac je izjavio kako je oduvijek bio “svjestan izazova.”

“Kada sam iznio svoju temeljnu poruku, da me ništa neće zaustaviti u govorenju istine i u radu za dobrobit hrvatskog čovjeka, bio sam svjestan izazova. Kao netko tko je ostvario mnogo, kako u znanosti tako i u poslovnom i obiteljskom životu, te gradio karijeru na načelima istine i poštenja, moram priznati da nisam očekivao da će me pokušati diskreditirati falsificiranim optužbama. Nisam očekivao ni da će udarci biti usmjereni prema mojoj obitelji ni da će se stvarati konstrukcije i priče bez temelja u stvarnosti. No, po tom pitanju moj stav je identičan onome blaženog Miroslava Bulišića koji je rekao “Moja osveta je oprost””, izjavio je Primorac za Večernji list dodavši kako njegovasnaga leži u “jednoj riječi: istina”.

Primorac napao Milanovića zbog dijaspore: “Svi oni Hrvati u Pittsburghu i u Clevelandu ne mogu glasovati”

“Hrvatsku mi moju objesiše k’o lopova”

“Upravo zbog toga, nastavit ću iznositi istinu i raditi za dobrobit svakog čovjeka u Hrvatskoj. Ta vizija vodi prema novoj Hrvatskoj – zemlji koja neće tolerirati laži, podmetanja i vrijeđanja, zemlji u kojoj svatko ima pravo slobodno izraziti svoje mišljenje, bez straha od napada. U toj novoj Hrvatskoj, snovi ljudi postajat će stvarnost jer će država biti oslonac, a ne prepreka njihovim težnjama.”

Upitan o motivaciji za predsjedničku poziciju, Primorac je rekao kako je to učinio “iz ljubavi prema Hrvatskoj”.

“Znam da Hrvatska može biti bolja, da može i mora biti mjesto dobroga života svih naših građana. To je početak i kraj cijele priče. Kad me pitaju što me motivira za predsjedničko mjesto, odgovaram iskreno, iz srca: moja jedina motivacija je domovina. Kada imate taj čisti, nesebični motiv, tada krećete u borbu čistoga srca, neopterećeni interesima i neslomljivi. Na tom putu nitko vas ne može zastrašiti, ucijeniti ili zaustaviti. I možda je upravo to najveći izazov za one koji na Hrvatsku gledaju kao na sredstvo za osobnu korist, jer Hrvatsku treba voljeti djelima, snagom, znanjem i mudrošću vođenja. Hrvatsku treba voljeti poštovanjem svakog njenog čovjeka, a to je ono što aktualni predsjednik ne čini, zbog čega mora otići. Ono što želim spriječiti je da se ponovi 1909. godina, o kojoj je pisao naš veliki Matoš: “Hrvatsku mi moju objesiše k’o lopova”, zaključio je Primorac.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Znate li gdje je izgrađena prva autocesta na svijetu? Misteriozni dronovi pojavili se iznad američkih zračnih baza u Britaniji, oglasio se USAF