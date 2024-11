Primorac napao Milanovića zbog dijaspore: “Svi oni Hrvati u Pittsburghu i u Clevelandu ne mogu glasovati”

Podijeli :

Predsjednički kandidat HDZ-a Dragan Primorac rekao je u subotu da je predsjednik RH Zoran Milanović u svom petogodišnjem mandatu potrošio 25 milijuna eura, a od Hrvatske je napravio podijeljeno društvo i državu izoliranu u institucijama kojima smo "težili od samostalnosti“.

“Moje pitanje je na što je Milanović potrošio te novce ako ne funkcionira sustav važan za stabilnost Hrvatske iznutra, ako uloga Hrvatske u inozemstvu ne funkcionira, ako je niz problema u suradnji s Vladom RH koja nekoliko pruta pružila ruku”, upitao je Primorac u izjavi novinarima u zagrebačkom naselju Kozari bok, koje je danas obišao u sklopu svoje kampanje.

Predsjednički kandidat HDZ-a u subotu se družio s građanima na više lokacija u Zagrebu.

Napao ga i zbog dijaspore

U izjavi je istaknuo da je Milanović, koji se natječe za još jedan predsjednički mandat, svojedobno kao premijer zakonskim promjenama građanima s hrvatskom putovnicom uskratio pravo glasovanja.

“Zbog čega je aktualni predsjednik Republike, još od 2010. godine, tada kao vođa oporbe, insistirao na promjenama Ustava RH i Zakona o vanjskim poslovima, a što je dovelo do katastrofalne situacije da je građanima sa hrvatskom putovnicom uskratio pravo glasovanja?”, upitao je Primorac.

Dodao je kako ogroman broj hrvatskih građana neće moći glasovat na izborima, a nama je “glas svakog hrvatskog čovjeka važan, bio on iz Amerike, bio on iz Australije, bio on iz Hrvatske”, rekao je,

Svi oni Hrvati koji žive u Pittsburghu i u Clevelandu, a može ih biti do 100 tisuća, ako ne i više, ne mogu glasovati ako ne budu letjeli u New York, Washington, Chicago ili Los Angeles. Oni moraju izgubiti dan, do dva, utrošiti ogromne novce kako bi napravili samo jednu stvar, glasovali za hrvatskog predsjednika što je njihovo ustavno pravo, naglasio je Primorac.

“Kada postanem predsjednik Republike Hrvatske, bit ću predsjednik svih građana, koji je iskreno vole i koji je poštivaju”, dodao je.

“Nemilosrdna borba protiv korupcije”

Na pitanje novinara hoće li korupcijska afera sa sada već bivšim ministrom Vilijem Berošem štetiti njegovoj kompaniji, kazao je da je jedan od temeljnih zadataka koji je postavio sebi – “nemilosrdna borba protiv korupcije”.

U svakom segmentu svog rada, ponašanja i djelovanja kao forenzičar ću inicirati apsolutno sve što je u skladu s ustavnim ovlastima predsjednika Republike kako bi korupcija bila iskorijenjena, dodao je Primorac.

Napominje kako kampanja ide dalje i niti jedna stranka u Hrvatskoj ne može biti odgovorna za korupciju, nego pojedinci s imenom i prezimenom.

“Postoji Hrvatska koju želim vidjeti kao društvo bez podjela, Hrvatska kao država budućnosti, gdje ćete biti ponosni na svog predsjednika koji će poštivati Ustav i zakone i Hrvatska koja će biti partner s vodećim državama svijeta”, zaključio je HDZ-ov predsjednički kandidat Dragan Primorac.

