Primorac o rastu kamata na štednju: Imamo čvrsto obećanje banaka…

Od danas su u trgovinama ograničene cijene 30 prehrambenih i higijenskih proizvoda. Time je na snagu stupila jedna od mjera iz Vladina jesenskog paketa pomoći u inflaciji. Cijene odrabranih proizvoda, podsjetimo, trebale bi biti niže od 10 do čak 53 posto. O toj mjeri, ali i općenito o borbi s inflacijom za HRT je govorio ministar financija Marko Primorac.

Marko Primorac, ministar financija, za HRT j komentirao navode da je ograničavanje cijena mjera koja će u lošiji položaj staviti male trgovce i rekao da on u to ne vjeruje jer je Ministarstvo gospodarstva za ovu mjeru napravilo potrebne analize i obavilo razgovore s trgovačkim lancima. “Vjerujem da je mjera koja je donesena dobro utvrđena i da će polučiti željene rezultate i to je u ovom trenutku najvažnije”, objasnio je.

Ovih dana u fokusu su marže trgovaca, oni tvrde kako su marže vrlo male, a s druge strane ograničavaju im se cijene proizvoda. Ministar je istaknuo da za vrijeme povećanih inflatornih pritisaka rastu cijene proizvoda, a rastu cijene i inputa, troškova poslovanja. “Mi smo tu kontinuirano bili u situaciji u kojoj smo mi isticali kako cijene rastu, a paralelno su proizvođači, trgovci i distributeri isticali kako njima rastu ulazni troškovi. U situaciji kada dobijete podatke o dobiti poduzeća i gledate podatke o polugodišnjoj dobiti onda vidite da prihodi rastu brže nego troškovi”, istaknuo je ministar.

Inflacija – značajan problem

Ministar je rekao da Vlada u ovaj problem nije ušla kalkulirajući te da je inflacija problem koji je značajan za građane posebno za one građane s najnižim primanjima. “Mi kontinuirano radimo na to da inflacija bude što manja. Bilježili smo i pozitivan trend od studenog prošle godine, inflacija se iz mjeseca u mjesec smanjivala, stopa inflacije je postala manja. U kolovozu smo dobili podatke da se trend promijenio i da je inflacija porasla na 7,8 posto”, rekao je Primorac.

Novi trezorski zapisi

Ministar je istaknuo kako će doći do novih trezorskih zapisa. “Ići ćemo na kratkoročnija izdanja gdje će građani moći participirati u kratkoročnom dugu. Isto tako u razgovoru s bankama imamo i njihovo čvrsto obećanje da će uskoro porasti i depozitne kamatne stope, mi ćemo tu situaciju pratiti i u skladu s njom ćemo utvrđivati naša izdanja kratkoročnih vrijednosnih papira te kamatne stope na te vrijednosne papire”, objasnio je Primorac.

Primorac je rekao da će banke u listopadu značajnije povećavati kamatne stope. “Kada dođe do tog povećanja mi ćemo definirati našu strategiju za dalje, ali izdanje trezorskih zapisa očekujemo do kraja godine”, kazao je.

Ministar se osvrnuo na cijene energenata i rekao da je bitno da se paketom pomoći stvorila sigurnost i očuvao standard hrvatskih građana. “Očekujemo snižavanje cijena i značajno usporavanje inflatornih pritisaka do kraja godine”, dodao je.

