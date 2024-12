Primorac otkrio na čije glasove računa u drugom krugu

Podijeli :

Josip Regovic/PIXSELL

Zoran Milanović s uvjerljivom prednošću u drugom krugu predsjedničkih izbora sučelit će se s Draganom Primorcem. Za dva tjedna, 12. siječnja, ponovno idemo na birališta. Primorac je otkrio kako će se boriti protiv aktualnog predsjednika.

Je li drugi krug unaprijed izgubljena bitka?

“Da je, ne bih u njemu sudjelovao”, kazao je Dragan Primorac za RTL.

Izbjegli ste potpuni debakl za dlaku. Preokret bi bio ravan čudu.

“U povijesti se dogodilo već dva puta da HDZ nije imao kandidata u drugom krugu i sve druge stranke, a sad ga ima. To je ono što je važno. Na početku ste spominjali anketu, to je zapravo u srpnju bio glavni razlog zbog čega su me ljudi zvali, jer je anketa pokazala dvije stvari. Da sam kandidat koji može ući u drugi krug i u drugom krugu pobijediti Zorana Milanovića. Zasad smo na 50 posto posla, ušli smo u drugi krug.”

Premijer je rekao da ste vi jedini željeli biti kandidat.

“On i ministar Anušić danas su rekli vrlo jasno – možete vi željeti što hoćete. HDZ ima više od 200 tisuća članova, tu su ostali, Domovinski pokret i slično. Rezultati ankete su njima sugerirali tko može pobijediti Zorana Milanovića.”

Oglasio se Dragan Primorac

Je li vam naštetila njegova izjava?

“Ma ne, nisam je ni čuo, čujem je po prvi put i nije problematična.”

Rezultat je porazan za vas i stranku. Tko je kriv po vama?

“Imate ulazak u drugi krug. Drugi krug je nova utakmica, kad govorite o tome tko je kriv morate objektivizirati stvar. Nikad nitko kad postigne rezultat koji nije optimalan ne može se izuzeti iz toga. Puno puta imali ste situaciju da se rezultat koji je početni se da nadograditi i okrenuti.”

Ovdje je razlika ogromna. Milanović je osvojio sve županije i utvrde HDZ-a. Tko je za to kriv?

“Reći ću vam temeljnu razliku. Više od 20 godina sam izvan politike, formiran u znanstvenom svijetu, na tri kontinenta, u poslovnom svijetu. Mislim da je Milanović ukupno 40 godina u državnoj službi, on je praktički ona poruka ‘s fakulteta na posao’. Radi cijelo vrijeme u ministarstvu, nikad nije bio u privatnom sektoru osim u nekom kratkom vremenskom periodu, imao se priliku nametnuti građanima, čuli su za njega.”

Tko je kriv za ovaj rezultat?

“Rezultat je takav da imamo drugi krug. Idemo pričekati rezultate.”

Razlika je ogromna.

“Sve je to dobro.”

Jeste li loše odradili kampanju ili vas je stranka možda bojkotirala?

“Ako vi imate neke rezultate koji će sugerirati da je netko bojkotirao, recite. Ja ih nemam.”

Jeste li zadovoljni angažmanom stranke na terenu?

“Zadovoljan sam s ljudima, govorimo o više od 315 tisuća glasova, glasova ljudi koji su željeli bolju, uljuđenu Hrvatsku, koja neće biti podijeljeni. Nemate kome zamjeriti, imate odgovornost zbog 315 tisuća ljudi koji su vam dali glas. U drugom krugu će to biti bitno više.”

Jeste li loše odradili kampanju?

“Očekujem da ljudi koji su centar, desni centar, lijevi centar, da će zapravo pokazati… Izlaznost je bila oko 47 posto. Sa svojim porukama ću vrlo jasno artikulirati zbog čega je dobro da mene izaberu kao predsjednika. Imate potpuno drugačije koncepte života.”

Na čije glasove računate u drugom krugu?

“U načelu, na svakog građana Hrvatske koji želi Hrvatsku kao uljuđenu, neagresivnu državu, gdje se ljudi ne vrijeđaju gdje će živjeti bolje.”

Konkretno, od kandidata koji nisu ušli u drugi krug.

“Mislim da su praktički većina njih potencijalno moji glasači. Znate što je nezgodno? Kad mi šaljemo poruku, ne želim, niti možemo prisiliti nekoga glasa za mene.”

Ivana Kekin već je uputila birače na Zorana Milanovića.

“Ma to je uredu, ali znate što vas je život naučio. Nikad ne možete sugerirati ljudima što će napraviti, oni su ti koji kad dođu, sjednu, povjeruju tko je pravi kandidat – oni će donijeti odluku.”

Zašto bi birači Marije Selak Raspudić ili Mire Bulja dali glas vama? Oni su žestoki kritičari Vlade i HDZ-a.

“Vi želite sugerirati da je ovo vrsta referenduma kontra Vlade, HDZ-a i slično. Ovo su vam izbori gdje se bira predsjednik RH. Ako pogledate segmente mog života, ako pogledate što ja predstavljam u svijetu svjetske znanosti, politike, s kim se družim u gospodarstvu, onda ti ljudi koji neće biti u poziciji da moraju birati između ljudi koji su prošlost ili budućnost, neće imati tešku odluku. Opet ponavljam – ne bih želio ništa sugerirati. Pozivam sve birače koji u prvom krugu mi nisu dali glas – prvo želim zahvaliti onima koji su mi dali glas – da se jednostavno priključe na vlak koji Hrvatsku vodi u budućnost. To je temeljna poruka koju svima želim poslati. Imamo 12 dana, učinit ću svoj maksimum da ih uvjerim zašto je to ispravna odluka, i duboko sam uvjeren da će dio njih krenuti putem kojeg ja zovem hrvatskom budućnosti.”

Plenković: Tko vjeruje da Milanović brani ljude od HDZ-a, neka mu je sa srećom

Je li vam zasmetalo što je vrh stranke vaše obraćanje pratio iz publike?

“Mislim da je to potpuno ispravno, ovo su predsjednički izbori gdje se kandidiram kao Dragan Primorac. Možda ljude može ponekad zbuniti, nemojte zaboraviti da sam ja nestranački kandidat, za razliku od Zorana Milanovića koji je praktički šef SDP-a.”

Premijer vas je pratio cijelo vrijeme u kampanji.

“Pratio je koliko je to nužno, koliko me pratio Ivan Penava, predsjednici drugih stranaka.”

Premijer je tu prednjačio.

“To je jako lijepo od njega. Jako je lijepo od svih koji su participirali, to je širok dijapazon.”

Vi ste mu zahvalili na potpori.

“Jesam, jer se pristojno u Hrvatskoj zahvaliti svima koji su mi dali potporu. Birači koji su mi dali potporu ukazali povjerenje i želim im reći veliko hvala. Želim reći hvala i onima koji će za mene glasati u drugom, a nisu u prvom krugu.”

