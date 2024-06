Pročelnik HGSS-a otkrio što im je nužno za spašavanje ljudi: To nije stvar prestiža

Podijeli :

Marko Rakovac, izvršni pročelnik HGSS-a, bio je gost TNT-a gdje je s Milom Moralić komentirao pripreme za novu ljetnu sezonu.

“HGSS je u Hrvatskoj organiziran kroz 25 lokalnih stanica. Po županijama imamo naše operativne stanice i imamo našu krovnu nacionalnu organizaciju. Okupljamo oko 1200 članova otprilike, a prošle godine smo imali 1.139 intervencija. Tako da je to puno posla”, rekao je Rakovac o organizaciji HGSS-a.

HGSS od ministarstva dobio 150 tisuća eura, od helikoptera ni traga

Dodao je i da se HGSS financira iz državnog proračuna, a lokalne stanice iz proračuna jedinica lokalne samouprave i županija.

Trebalo bi regulirati Zakon o radu

Istaknuo je i da bi se neke stvari trebale promijeniti, kao ravnopravni položaj pripadnika HGSS-a.

“Mi prema Zakonu o HGSS-u imamo pravo izostati s radnog mjesta za vrijeme intervencije. Međutim, Zakon o radu ne prepoznaje takvu normu ili mogućnost da se ona provede, onda se često nalazimo u nekoj sivoj zoni gdje moramo pregovarati s poslodavcima. Isto tako, kada idemo na obuku, koja nerijetko traje dvije do tri godine, moramo uzeti godišnji, a to znači da privatni život naših pripadnika u određenom smislu pati pa bi trebalo poraditi na mjerama ne samo radi zadržavanja takvih zaposlenika nego da bude i privlačno zaposliti nekoga tko je pripadnik jedne službe koja se bavi pomaganjem i spašavanjem, a pogotovo kad se radi o službi koja to radi u ime Republike Hrvatske.”

Helikopteri ključni za spašavanje

Sezona je pred vratima, a Rakovac je prokomentirao i probleme HGSS-a i što je HGSS-u nužno za spašavanje ljudi.

“To nisu ni ljudi ni naša tehnička oprema, ali jesu određeni infrastrukturni kapaciteti i resursi. Hrvatska je zemlja od 3,8 milijuna stanovnika koja godišnje ima preko 20 milijuna stranih posjetitelja. Mi smo izrazito sigurna zemlja, imamo takav imidž i trebamo ga i zadržati, a naš najveći problem je helikoptersko spašavanje u nepristupačnim područjima. Loše je što ne možemo odrađivati spašavanja iz nepristupačnih dijelova, a tu govorim o helikopterima s vitlom koji mogu spustiti našeg spašavatelja i koji onda može evakuirati ozlijeđenu osobu. Ono što sada radimo je dobra i kvalitetna suradnja s Ministarstvom obrane i Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom. Prošle godine smo imali 14 helikopterskih spašavanja. Nerijetko helikopter čekamo dva do tri sata. Sad pregovaramo da se uvjeti poboljšaju i nastavit ćemo predlagati rješenja. U iščekivanju smo dolaska dva nova moderna helikoptera. Najavljeno je da će doći krajem 11. mjeseca ove godine, ali i kada oni dođu ostaje rupa u ovoj sezoni. Helikoptersko spašavanje nije stvar prestiža nego je stvar nužnosti.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Puhovski i Klasić o Danu antifašističke borbe: “Nametnuo ga je Tuđman. Slavi se s figom u džepu” Pravilo sedam sekundi koje tijekom vrućina moraju znati svi vlasnici pasa