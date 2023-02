Procurila snimka tučnjave na Platku: Pogledajte kako je sve počelo

Podijeli :

Incident koji se proteklog vikenda dogodio na skijalištu Platak podigao je puno prašine u javnosti, a sada je objavljena snimka koja pokazuje kako je točno došlo do tučnjave između MMA boraca i pripadnika HGSS-a.

Podsjetimo, incident se dogodio 29. siječnja kada su trojica mladića BMW-om divljali na skijalištu gdje su se nalazili posjetitelji. Nakon što su autom zapeli u snijegu išli su kod dežurnih HGSS-ovaca kako bi ih tražili da im izvuku automobil. Tada je došlo do svađe, a uskoro i do fizičkog obračuna u kojem je stradao jedan od pripadnika HGSS-a.

Sumnju na cijeli slučaj je bacila i riječka policija koja se prvi put o slučaju oglasila puna dva radna dana nakon napada, a u tom je priopćenju navedeno da su napadači pušteni na slobodu. Bolnica je pak s druge strane ozljede okarakterizirala kao lakše, unatoč tome što svjedoci navode da je član HGSS-a izgubio svijest, muškarac koji mu je pomogao ima slomljenu ruku, a navodno je i napadnuta žena imala krvarenje u plućima.

“Policija postupa kao tijelo koje provodi izvide. Što se tiče napisa o utjecaja na policiju, jedini utjecaj je bio putem medijskog prosotora. Mi se vodimo činjenicama i dokazima. Policija ne kažnjava nego podnosi pismena i dokaze nadležnim tijelima za progon”, kazali su iz policije, dodajući da je utvrđeno da je riječ o prekršaju.

Za sada je zbog tučnjave prekršajno prijavljeno pet osoba, policija je pojasnila kako među njima nije ozlijeđeni pripadnik HGSS-a, a ranije je objavljeno da je među prijavljenima njihov pripadnik.

Pročelnik riječke stanice HGSS-a Marko Andrić, koji je i bio jedan od sudionika sukoba, kaže da on nije među prijavljenima, odnosno da on još uvijek službeno prijavu nije dobio. Međutim ne poriče da se na snimci vidi upravo on kako na pod obara mušku osobu u crnoj jakni.

Sada se pojavila i snimka koja pokazuje kako je cijeli incident nastao i tko je koga udarao. Upozoravamo da je sadržaj snimke uznemirujući, a video tučnjave možete pogledati na RTL Danas.

