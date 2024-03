Profesorica ustavnog prava o Milanoviću: Ovo je udar na ustavni poredak

Podijeli :

Profesorica ustavnog prava Anita Blagojević s Pravnog fakulteta u Osijeku za N1 je našem Domagoju Novokmetu komentirala kandidaturu predsjednika Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima.

Ustavna stručnjakinja Sanja Barić bila je oštra u kritici takve odluke te ju bez zadrške nazvala protuustavnom.

Gong o Milanovićevoj kandidaturi: HDZ-ove nepravde ne treba ispravljati udarom na politički sustav

“Prva izjava predsjednika bila je takva da daje ostavku, a potom se kandidira. Međutim, onda je uslijedilo priopćenje i demantirao tu izjavu pa odlučio kalkulirati, što je totalno tragično. Slušala sam ga i danas, gdje je rekao da će zaustaviti hrvatsku tragediju, ali to ne ide u tom smjeru. Ovo je ustavno i pravno bez presedana”, komentirala je Blagojević i rekla da je ovo udar na Ustav i ustavni poredak pa potom objasnila što bi bilo ispravno:

“Ostavka predsjednika. Hoće li ona uslijediti po reakciji Ustavnog suda, koju sam očekivala noćas ili rano ujutro. Ona je izostala iako je bila očekivana. Jedini put je ostavka predsjednika.”

Objasnila je i da prije predaje kandidacijskih lista mora doći do te ostavke.

“Ne želim ni razmišljati o ta dva tjedna i što to znači za našu demokraciju. Očekujem očitovanje Ustavnog suda”, rekla je Blagojević i napomenula da se Milanović ne može kandidirati dok je predsjednik.

Ipak, signali s Ustavnog suda ukazuju na to da njihova reakcija neće biti tako brza, na što je upozorio i Peđa Grbin.

Kad bi se Ustavni sud mogao izjasniti o Milanovićevom manevru?

“To je ta zona komfora. Mogu čekati da lista SDP-a s predsjednikom Milanovićem bude predana DIP-u pa reagirati tek tada. Ali, to bi bila užasna situacija za sve nas”, tvrdi profesorica.

Kad bi Milanović predao ostavku, tko bi onda bio kandidat za predsjednika? Naime, Gordan Jandroković je nositelj u 2. izbornoj jedinici.

“Onda netko od potpredsjednika, ali ne treba razmišljati o tome ako se nitko od njih ne želi upustiti u to jer se žele kandidirati. Zato se Ustavni sud mora oglasiti.”

Problematično je sad i to što se predsjednik svrstao na jednu stranu pa ako mu Ustavni sud i zabrani kandidaturu, ne može se zanemariti ovo što je izveo.

“Da, on bi trebao biti neutralan, ne bi smio imati pripadnost nekoj stranci. Već sad se nalazi u opasnoj zoni kalkuliranja. Najispravnija odluka bila bi njegova ostavka, natjerao ga netko na to ili ako bi on to sam odlučio.”

Za SDP je opasno što bi njegova lista mogla biti nevaljana ako se Milanoviću zabrani kandidatura, a on se nalazi na njoj. Zato profesorica još jednom poziva Ustavni sud da se oglasi prije roka za predaju lista jer bi, ponovila je, sve drugo bio udar na ustavni poredak.

