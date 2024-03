Milanović se obratio javnosti: Zaustavit ćemo hrvatsku tragediju

Podijeli :

Sanjin Strukić/Pixsell

Predsjednik Zoran Milanović se pred Glavnim odborom SDP-a izjasnio o kandidaturi na nadolazećim parlamentarnim izborima i objasnio svoje motive.

Dočekan je pljeskom i ovacijama prisutnih, koji nisu nimalo krili koliko ga podržavaju u ovom novom premijerskom pohodu.

Grbin: Obratit ćemo se Ustavnom sudu i poštovat ćemo njihovu odluku

“Ovdje sam prije nekoliko godina, nenadano i iznenadno, se obraćao mnogima od vas kao kandidat za predsjednika. Voljom građana izabran sam s poviješću bolesti, anamnezom premijera… Očito je bila povoljna jer si utvaram da me inače ljudi ne bi izabrali. Počeo sam u dobroj vjeri, bogobojažljivo i prema propisima. Na prvim izborima 2020., opet manipulativnim izborima, sam se držao više nego neutralno. Zapravo, prvi sam predsjednik koji na te izbore nisam ni otišao”, izjavio je Milanović pa nastavio:

“Međutim, okolnosti su se promijenile. Ovo o čemu danas odlučuju ljudi u mojoj glavi nije bilo moguće prije dva mjeseca. Slučaj instaliranja jednog probisvijeta na mjesto glavnog tužitelja, u meni je probudio prkos, tugu i bijes, instinkte velike mačke. Svjestan sam da u tom sukobu mogu ozlijediti druge i sebe, ali tu nije bilo izbora. Peđa kaže da ne mogu raditi što rade i što su radili jer mogu, ali vrijeme je da kažemo “Dosta je, nećete više!” Hvatajte mjesto na pulferu da ne hodate prugom, vlak je prošao.”

Naglasio je da se sad radi o borbi za vladu nacionalnog spasa.

“Vodili smo Hrvatsku dvaput i otišli s vlasti dostojanstveno i nikad pokvareno, nikad devastirano i uvijek svjesni da se izbori mogu izgubiti, ali obraz ne, kako je govorio pokojni Ivica Račan. Tad sam mislio da je to defetistički stav, ali sad ga razumijem. Stanoviti AP, čovjek koji se lažno predstavlja skoro deset godina, je kada sam pozivao da se držimo Ustava, da sazivamo sastanke vrhovnih tijela nacionalne sigurnosti, znate što odgovorio? “Ustav nas obvezuje u normalnim vremenima s normalnim ljudima.” Naravno, tu su arbitri on i njegova partijska klika”, izjavio je predsjednik pa dodatno komentirao kritike koje se tiču kršenja Ustava:

“Nas Ustav obvezuje uvijek, ali obvezuje nas i volja ljudi. Ovo što se dogodilo od Nove godine na ovamo nije mrcvarenje, to je nešto drugo. To je duboko cinično, bezobrazno i drsko pravljenje budale od nacije. Nijedan dobronamjerni signal ili upozorenje nije upalio, Hrvatska je otplovila kao neka skela. Moraš voditi brigu o narodu, biti s njima i slušaš, ne bespogovorno. Ovo je 7,5 godina katastrofalne vlasti koja poprima elemente grčke tragedije. Slijedi katarza. Zaustavit ćemo hrvatsku tragediju. Za kraj ću se pzvati na dio jedne pjesme. Koja razlika u jednom danu – what a difference a day makes, 24 little hours.”

Na kraju je dobio još ovacija, a u konačnici će o daljnjim koracima odlučiti Ustavni sud, kojeg predsjednik SDP-a Peđa Grbin poziva da ne oteže s odlukom.

