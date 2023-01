Podijeli :

Nada Barišić, direktorica Žito zajednice koja okuplja gotovo 70 % prerađivačke proizvodnje žitarica, gostovala je u Novom Danu gdje je odgovorila na pitanje zašto su pekarski proizvodi i kruh najviše poskupjeli u Hrvatskoj u zadnjih godinu i pol dana.

“Odgovor je vrlo jednostavan. Kad su vam ulazni troškovi povećani do te mjere da više ne možete raditi po cijenama po kojima ste radili, tada je jedini izlaz iz te situacije poskupljenje finalnog proizvoda. Još od jeseni 2020. cijena žitarica bilježni enorman rast, kako na svjetskim burzama tako i kod nas. Taj enorman rast cijena žitarica i uljarica dodatno je pogoršao i rast cijene energenata i svih ostalih ulaznih troškova. Naša pekarska industrija je čak poskupljivala manjom stopom nego li su ulazni troškovi rasli”, naglašava Barišić.

Usporedila je žetvu 2022. sa žetvom 2021. godine i tako istaknula s kojim se problema prerađivači suočavaju: “Cijena domaće pšenice porasla je za 80 %”.

Objasnila je koje vrste proizvoda bilježe najveći rast cijena: “Posebne vrste pekarskih proizvoda (slani i slatki pekarski proizvodi) su najviše poskupjele zbog dodatnih sirovina za te proizvode poput maslaca, jaja, sirnih nadjeva, voćnih nadjeva, itd. Osnovne vrste kruhova (polubijeli i bijeli kruh) su najmanje poskupjeli, dok su specijalni kruhovi (sa više vrsta žitarica, tamniji, zbijenije strukture) poskupljivali više zbog dodatne vrijednosti ulaznih sirovina”.

Kad je riječ o poskupljenjima u pekarama za čak 40 %, Barišić kaže: “Ja vjerujem da se kod ove konverzije kuna u eure na više cijene radi više o iznimkama nego o pravilu što se tiče pekarskih proizvoda. Sad se bilježi stabilizacija cijene pšenice otkad je crnomorski koridor otvoren za ukrajinsku pšenicu. Cijene više ne divljaju.”

“Cijene pekarskih proizvoda su niže u odnosu na ostatak Europe. Jedna naliza je pokazala da se kruh još uvijek može kupiti za euro po štruci, dok je to vani 2 do 3 eura. Hrvatska je još uvijek cijenovno niža svojim pekarskim proizvodima nego što je to Europa.”

Naposljetku, kaže da postoji mogućnost za rastom cijena u 2023. godini, iako se nadaju stabilizaciji i tome da će cijene ostati iste. “Pekarska industrija mnogo ulaže. Samo 60 % pekarske industrije ostvarilo je dobit u 2021. godini. troškovi su u 2020. enormno porasli. Bojimo se financijskih pokazatelja za našu industriju iz 2022. godine. Bojim se da će teško doći do pada cijena.”

