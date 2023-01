Vlada će zamrznuti cijene stotinjak artikala?

Podijeli :

Izvor: PIXSELL/Goran Kovacic

Kako bi obuzdala trgovce koji nakon uvođenja eura ne prestaju podizati cijene Vlada će posegnuti za Zakonom o iznimnim mjerama kontrole cijena i ograničiti cijene za grupu proizvoda, piše u srijedu Jutarnji list.

Na stolu je, kaže izvor Jutarnjeg lista iz Vlade, nekoliko opcija, no izvjesno je da se cijene neće vratiti na one od 31. prosinca 2022. godine, nego će biti fiksirane na neki raniji datum.

Moguće je da to bude 1. prosinca, a teoretski to može biti 1. studeni 2022. – Onako kako smo u rujnu ograničili cijene za devet proizvoda, tako možemo sada za njih 55, 100 ili 200. To je nešto o čemu će Vlada još odlučivati, a odluka će se donijeti u srijedu ili četvrtak – kaže sugovornik i vrlo rezignirano navodi kako ne može netko imati povlaštenu struju od HEP-a, a dobar dio trgovačkih lanaca ju koristi, a onda podizati cijene i pljačkati građane.

Košarica: Korisna aplikacija koja građanima olakšava snalaženje u novim cijenama Šef Porezne otkrio kolike su moguće kazne za neopravdana poskupljenja

Sugovornik Jutarnjeg se ne slaže sa stručnjacima koji govore da Vlada nema nikakve instrumente kojima bi trgovce mogla natjerati da cijene proizvoda vrate na staro i ističe kako jednako kao što se u rujnu ograničila cijena za devet proizvoda, sada se može za bitno više njih.

Pritom uvjerava da se neće povući nikakav ishitren i nepromišljen potez nakon kojega bi trgovci imali argumente za podizanje tužbi ili bilo kakvo osporavanje Vladinih mjera.

Vladin Ured za zakonodavstvo i naši pravnici kontroliraju i provjeravaju zakonitost svakog poteza koji se povuče. Vlada se ne bi blamirala i napravila nešto što je nemoguće – kaže sugovornik.

Tijekom razgovora o planovima Vlade za zaštitu građana od svakodnevnog pada kupovne moći zbog kontinuiranog rasta cijena naš sugovornik nije skrivao ogorčenje ponašanjem trgovaca, koje smatra vrlo nekorektnim, pišu novinari Jutarnjeg lista Ivanka Toma i Vedran Marjanović.

