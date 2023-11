Promjena vremena: Pripremite se na obilnu kišu i pad temperature

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Nalazimo se pod utjecajem povišenog tlaka Azorske anticiklone. Duboka ciklona nad Atlantikom južno od Islanda sporo se približava Irskoj i Velikoj Britaniji. Pod utjecajem mlazne struje preseliti će se nad Sjeverno more i dalje napredovati prema srednjoj i istočnoj Europi. Manja količina nestabilnog oceanskog zraka prodrijet će u nedjelju nad Genovski zaljev uzrokujući u ponedjeljak i utorak promjenu vremena u našim krajevima.

Kako hladno vrijeme utječe na krvni tlak?

Promjenu vremena najavit će kratkotrajno jugo uz porast naoblake sa zapada i jugozapada te obilnu oborinu. Jugo će brzo prestati i skrenuti na jak i olujni sjeverac i sjeveroistočnjak uz pad temperature. Prognoziramo obilnu oborinu i pad temperature za 4 do 7 stupnjeva. U noći s utorka na srijedu u planinskim krajevima unutrašnjosti iznad 800 metara nadmorske visine kiša će prelaziti u snijeg.

Danas i sutra pod tjecaejem visokog tlaka vrijeme će biti sunčano, prohladno, a na Jadranu i uz jadran vjetrovito, osobito na južnom Jadranu, gdje su mogući olujni udari bure i trmuntane. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 8 do 13, a na Jadranu uz obalu od 12 do 16, na otocima do 18C. Tijekom noći na nedjelju bura će oslabjeti i na sjevernom Jadranu zapuhat će zapadni i jugozapadni vjetar.

Sutra, u nedjelju, prevladavati će stabilno sunčano vrijeme uz manji porast naoblake poslijepodne, uglavnom u sjeveozapadnim krajevima unutrašnjosti. Ujutro u unutrašnjosti mraz s temperaturama od -4 do +2, na Jadranu i uz Jadran jutarnje temperature bit će između 5 i 9C. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak koji će pod kraj dana u nedjelju i u ponedjeljak ujutro jačati. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 6 do 11, na Jadranu od 12 do 16 °C.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.