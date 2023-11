U zagrebačkim vrtićima pojavila se bolest šake, usta i stopala. O čemu je riječ

Podijeli :

Tatiana Dyuvbanova / Alamy / Alamy / Profimedia

Pojedini zagrebački vrtići upozoravaju roditelje na pojavu bolesti šake, usta i stopala. Pitali smo HZJZ o kakvoj je bolesti riječ.

Bolest šake, usta i stopala je blaga febrilna bolest koju karakterizira pojava mjehurića (vezikula) na dlanovima i tabanima te u ustima. Uzrokuje je virus Coxsackie tipa A, a iako od nje najčešće obolijevaju djeca do deset godina starosti, simptomi se mogu pojaviti i kod odraslih osoba.

U HZJZ-u ne vode zasebnu evidenciju brojeva ove bolesti već je ubrajaju u enteroviroze kojima pripada i zbog toga kod Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kako su sami rekli za N1, ne postoji precizan uvid u broj slučajeva.

Pojedinačni slučajevi mogu se javljati tijekom cijele godine, ali epidemije se obično bilježe ljeti i u ranu jesen.

Inkubacija traje tri do pet dana, a prvi simptomi su povišena tjelesna temperatura (38 do 39°C), gubitak apetita i grlobolja. Još jedan karakterističan simptom ove bolesti je pojava mjehurića (vezikula) u usnoj šupljini i na jeziku. Kod velika većine pacijenata razvije se osip nalik prištićima sive boje s crvenim rubom na prstima nogu, ruku te na dlanovima i stopalima, koji može potrajati i do deset dana.

Kako se širi zaraza?

Izvor zaraze su najčešće osobe s asimptomatskom infekcijom, kažu u Zavodu za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije.

Zaražene osobe izlučuju virus sekretom ždrijela i stolicom, a zarazne su i nekoliko tjedana nakon prestanka simptoma.

Bolest se prenosi u direktnom kontaktu sa zaraženom osobom i širi se i indirektno preko različitih predmeta.

Liječenje i prevencija

Ne primjenjuje se nikakva specifična terapija, liječenje je simptomatsko. Uzimaju se lijekovi koji ublažavaju bol i snižavaju povišenu tjelesnu temperaturu.

Ukoliko je potrebno, za promjene na koži koje puknu može se primijeniti antibiotik.

Zbog bolnog i otežanog gutanja, važno je da se uzima dovoljno tekućine kako bi se spriječila dehidracija.

Iz HZJZ-a poručuju kako se ova bolest može prevenirati kao i ostale enteroviroze: Izbjegavanjem ili ograničenjem bliskih kontakata i izolacijom oboljelih.

Epidemiologinja Iva Pem Novosel iz HZJZ-a podsjeća i na važnost redovitog pranja ruku toplom vodom i sapunom, kao i izbjegavanje stavljanja ruku u usta. Važno je, kaže i redovito čistiti dodirne površine, kao i prozračivati prostorije.

