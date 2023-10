Prosvjed studenata: Ne štiti nas se, maltretiranje je dio procesa i mi smo tu da kažemo da je tome dosta

Podijeli :

Studenti i studentice zagrebačke Akademije dramske umjetnosti organizirali su prosvjed protiv psihičkog zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja na svom fakultetu. Prosvjed je počeo danas u 13 sati ispred glavne zgrade Akademije dramske umjetnosti. Traže ostavku profesora Ozrena Prohića zbog neprimjerenih ekscesa koji su se prijavljivali godinama, ali i ostavku dekana Davora Švaića.

Studentice i studenti na Akademiji dramske umjetnosti već godinama, navode, trpe vikanje, vrijeđanje, seksualno napastovanje, uznemiravanje i neprimjerene ekscese od strane profesora. Povod prosvjedu je odluka ove institucije da dozvoli povratak u nastavu i na radno mjesto profesoru na Odsjeku kazališne režije i radiofonije Ozrenu Prohiću, koji je zbog nedoličnog ponašanja prema studentima bio suspendiran od 2021. godine. Na snimci koju su prošloga tjedna studenti poslali redakciji emisije Provjereno Nove TV čuje se kak Prohić više od 20 minuta vrijeđa studenticu na generalnoj probi njezina završnog rada.

Istu su snimku pustili pred svim okupljenima na prosvjedu, a potom su pročitali svoje zahtjeve.

Studentica Karla Jelić u razgovoru s našom Teom Mihanović otkrila je osnovne razloge izlaska na prosvjed kao i osnovne zahtjeve.

“Tražimo ostavku Prohića koji je prijetnja za sve studente Akademije i ostavku dekana Švaića koji je dopustio zlostavljaču povratak na nastavu. Osim toga, imamo točke za poboljšanje sustava. Što se tiče prijava zlostavljanja, on je najgori slučaj, ali nije jedini. Ovo se događa na svakom odsjeku Akademije. Ovo nije problem samo Akademije cijelog nego Sveučilišta”, rekla je Jelić i dodala da se problem prijavljuje već godinama:

“Od 2017. se prijavljuje, ali i ranije. Skupio je 17 prijava zasad. Ovo traje već četiri, pet godina i njegov povratak je kap koja je prelila čašu.”

Studentica ističe i da to ilustrira stanje u kojem je akademsko obrazovanje općenito. “Studente se ne štiti, maltretiranje je dio procesa i mi smo tu da kažemo da je tome dosta. Mi njega teretimo zbog snimke, zlostavljanja koje je vršio nad studenticom, snimka govori sama za sebe.”

Profesori ih podržavaju, dio je obustavio nastavu i pridružt će im se, zaključila je Jelić.

Oglasio se rektor

Uoči prosvjeda oglasio se i prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, rektor Sveučilišta u Zagrebu.

“Podržavam legitimno pravo studenata ADU održati prosvjed kojeg su najavili za danas i na kojem će predstaviti svoje zahtjeve i prijedloge, s kojim do ovog trenutka nisam upoznat. Apsolutno se u ime Sveučilišta u Zagrebu zalažem za nultu stopu tolerancije prema svakoj vrsti uznemiravanja i nepoštovanja, no isto tako vjerujem kako se institucije odgovorno odnose prema svakom zasebnom slučaju u skladu s pravnim okvirom, te posebno Etičkim kodeksom Sveučilišta. Stoga treba uzeti u obzir i legitimnost pravnoga okvira prema kojem je profesor Prohić vraćen na posao, sukladno informacijama koje imam do sada. Prema onome što sam čuo, a pretpostavljam da je snimka autentična, osuđujem ovakav način komunikacije kao apsolutno neprimjeren, ne samo u akademskom okružju već i javnom prostoru općenito. U skladu sa svojim ovlastima ispitat ćemo dodatno situaciju, a posebno iščekujemo precizne zahtjeve studenata koji će, vjerujem, biti izneseni na prosvjedu.“, naveo je Lakušić.

