Pusić o rezoluciji UN-a: Hrvatska se prekalkulirala i napravila veliku grešku

Podijeli :

N1

Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova, u Novom danu je govorila o sukobu na Bliskom Istoku i odluci Hrvatske vlade da se izjasni protiv mirovne rezolucije UN-a. Na početku je komentirala neizvjesnu političku situaciju u Gazi i tko bi uopće preuzeo upravljanje Gazom ako se Hamas sruši.

U ovom trenutku nitko nema jasnu ideju tko bi upravljao Gazom. Glavni vođe Hamasa su u Iranu i ostalim državama.

Nastavlja se prepirka zbog glasovanja u UN-u, Jandroković uzvratio Milanoviću Mate Granić naveo dva primjera zašto je Hrvatska glasala protiv UN-ove rezolucije: “Bez toga ne bi bilo ni Oluje”

“Hamasu je uspjela zamka koju je postavio Izraelu, Zapadu i svima nama koji podržavamo pravo Izraela da se brani. Sada smo suoočeni s tragedijom i zločinima, bombardiranju preko dva milijuna ljudi u malom teritorijalnom dijelu koji je trebao biti dio buduće države Palestine kada se govorilo o dvije države, iako se ta rasprava izgubila u javnosti. U početku sam mislila da je najbolje rješenja da Gaza privremeno postane neka vrsta međunarodnog protektorata, mislila sam da bi EU tu mogao odigrati važnu ulogu, ali vidimo da EU tu nije spreman, s obzirom na vrlo različite stavove”, govori Pusić.

Hrvatska se prekalkulirala i napravila pogrešku

Pusić smatra pogrešnom odluku da glasamo protiv rezolucije UN-a. “Mislim da smo pogriješili. Nismo ni protiv mira niti protiv rezolucije, Hrvatska je previše kalulirala kako se sama pozicionirati na međunarodnoj sceni. Prekalkulirala se i napravila pogrešku. Vide se samo veliki potezi. Usput, Kanada koja je predložila amandman na tu rezoluciju, koji je trebao biti, po meni, prihvaćen, je svejedno glasala suzdržano, a ne protiv. Ako gledate sadržaj rezolucije, trebao se spomenuti užas koji je Hamas učinio, ali u ovom trenutku je pitanje sprečavanja humanitarne katastrofe u Gazi. Ima na X-u odličan intervju bivšeg francuskog premijera Dominique de Villepina, koji govori o ulozi diplomacije u ovakvim situacijama i koji govori da niti jedna teroristička organizacija nije bila pobijeđena od vojski.”

Ista strana u ratu može biti i žrtva i agresor

Pusić je govorila o “zauzimanju strana” i o činjenici da onaj koji se ima pravo braniti i koji je žrtva, bude istodobno i agresor i počini ratni zločin.

“Ne može nitko biti protiv toga da se zaustavi bombardiranja Gaze, to ne donosi niti mir Izraelu. Osobno podržavam državu Izrael, ali ne podržavam politiku Benjamina Netanyahua kao što je ne podržavaju ni mnogi Izraelci. Ova politika neće donijeti ništa dobro Palestincima, ali ni Izraelcima i mislim da su mnogi Izraelci toga svjesni.

Ogromna većina je bila na strani UN-ove rezolucije. Ne mislim da se tu izjednačava agresor i žrtva. Slažem se sa stavom izraelskog intelektualca i autora poznate knjige ‘Sapiens’ da jedna te ista strana u ratu može biti i žrtva i agresor. Znamo iz vlastitog iskustva, a sada se to odigrava pred našim očima. U jednoj groznoj situaciji koju je ovaj put pokrenuo Hamas, sada se to nastavlja kao ogromna humanitarna katastrofa. Historičari i antropolozi će uspoređivati različite komparativne narative. No za diplomate i politilčare nije pitanje tko je više kriv nego tko ima hrabrosti i snage prvi prestati i početi s mirovnom inicijativom i mirovnim procesom u ovom sukobu. Izrael je imao lidere koji su imali tu snagu.”

“Opći dojam je da je Hrvatska kalkulirala. Moglo se reći da se Hamas osuđuje, da smo zgroženi napadom i ubojstvima najgore vrste koju je Hamas učinio. Istodobro, ne prihvaćamo tjedne bombardiranja na Gazu gdje su ljudi zatvoreni. To nije dobro rješenje za Izrael. Iracionalno je da u intenzivnijoj formi ponavljanje rješenja za koje mislite da će donijeti rezultat. Potrebno je svjetsko jedinstvo. Zapad nije više u stanju funkcionirati kao prije 20 ili 30 godina. Važno je što misli ostatak svijeta. Treba pronaći rješenje za ovu groznu situaciju i za Izrael i za Palestince.”

Tijek događaja pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Stiže val obilnih kiša, Meteoalarm upaljen, postoji opasnost od poplava Provjerili smo kolike božićnice će radnicima dati neki trgovački lanci. Jedan jako odskače