Puhovski: Ako Plenković ode, sve je moguće… Pa i ponavljanje izbora

Podijeli :

Profesor i politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je u N1 Newsnightu gdje je s Ivanom Hrstićem komentirao novu Vladu i koalicijski sporazum.

Žarko Puhovski je na početku zaključio da je moguće da iza koalicijskog sporazuma ima nešto “vatre”.

“Moguće je, a moguće je i da, za promjenu, predsjednik Milanović ima pravo – da doista skrivaju to da nema ničega jer to bi isto bio razlog da se skriva. Naime, doista je ispalo tako da je DP bio zadovoljan samo time da se eliminira srpska stranka i moguće je da je to njima zaista dovoljno”, rekao je Puhovski.

Komentirao je i oporbu.

Puhovski o novoj Vladi: Imamo jedan loš i opasan trend, to mi je katastrofalno

“Oporba se ponaša kao oni koji su izgubili dragu pa sada sve o njoj najgore govore. Svi su oni htjeli DP sebi osim Mosta djelomično. I to mi se čini problem. Sad će DP biti izgovor HDZ-u. Izgleda da oni to ne shvaćaju. S druge strane HDZ-u je važno da se pokaže da oni nisu toliko nesposobni kao što su izgleda nesposobni”, dodao je pa se osvrnuo i na gradnju novog muzeja:

“Imamo žrtve političkog terora u svim varijantama, u svim razdobljima, u svim dijelovima hrvatske i to treba naprosto pokazati u nekom muzeju korektnim brojkama, korektnim slikama i interpretacijama”, dodao je te komentirao i je li Stjepi Bartulici u interesu da se koalicijski sporazum ne objavi bar ne dok traju europski izbori:

“Tako mislim jer on je kandidat za EU izbore i on je čovjek koji sada živi od toga da ga se smatra onim koji uz Jurčevića zapravo od Domovinskog pokreta najoštrije išao niz dlaku Vladi. On je više kao Sancho Panza. Sam se bori protiv svih i misli da će nešto postići. Vjerojatno neće puno postići i vjerojatno će taj muzej imati nekakva tri odjela u kojima će nešto pisati. To će biti čitav niz stvari koje će ovisiti komu će se to dati da to radi.”

Dodao je i da je siguran da bi Domovinski pokret loše prošao na ponovljenim izborima kao što je moguće i da ne dobiju niti jedno mjesto sad na europskim izborima. Komentirao je i nastup Daria Hrebaka koji je izjavio da će jesen biti test novoj Vladi.

“Mislim da će se do jeseni trajati hrvanje u Bruxelles. Mislim da sudbina Vlade ovisi o Plenkoviću. Uvjeren sam da je u stanju voditi Vladu ako bude trebalo i četiri godine. Ne vjerujem da bi bilo tko drugi od njih to bio u stanju napraviti, a pogotovo voditi Vladu i biti u Bruxelles i ako Plenković ode onda je svašta moguće i čak nije uopće nevjerojatno da budu ponovljeni izbori.”

Ovih dana ponovno su se zaoštrili odnosi između premijera i predsjednika, a ne miruje ni oporba s kritikama oko izostanka SDSS-a u Vladi. Što nema smisla jer ni u eventualnoj Milanovićevoj većini te stranke ne bi bilo, ako se zna kakav je odnos predsjednika s Miloradom Pupovcem.

“Javno sam rekao da vjerujem kako bi vlada koju bi sastavio Milanović bila desnija od Plenkovićeve, a to se sad pokazuje. Jer, pregazio je SDP, koji praktički ne postoji. Također, napadati SDP zbog korupcije je loš vic, morali bi vladati 20 godina da bi to stigli. Imate situaciju u kojoj Plenković ima argumente protiv Milanovića, ali ne zna stati. Dovoljan je argument da je Milanović prekršio Ustav. I na tome treba stati. No, njemu Milanović treba i bit će oslabljen ako on ode. Mislim da je on i dalje favorit za osvajanje novog predsjedničkog mandata”, komentirao je Puhovski i napomenuo da bi Ivan Anušić bio lud i glup kad bi se upustio u predsjedničku utrku protiv Milanovića.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ove stvari već na vjenčanju otkrivaju da će se mladenci razvesti U Italiji zabilježeno gotovo 150 potresa, najjačih u posljednjih 40 godina