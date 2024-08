Puhovski o predsjedničkim izborima: “Svi rade za Zorana Milanovića osim Zokija”

Podijeli :

Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je u N1 studiju kod Anke Bilić Keserović gdje je komentirao aktualnu političku situaciju, kao i kandidate na predsjedničkim izborima.

Puhovski smatra kako je HDZ s Draganom Primorcem pokazao da stoji loše jer su posegnuli za kandidatom izvan stranke. “Oni su javno rekli da nemaju čovjeka za predsjednika države. I to je za najveću hrvatsku stranku sramota”, rekao je.

“On se prije kandidirao protiv HDZ-a i to je malo čudno. I ne shvaćam kako nije Plenkoviću sumnjivo da će imati bilo kakvu kontrolu nad njim jer će ovaj igrati neku svoju igru, za svoje interese. To mi se čini kao očajnički potez. Grubo rečeno, svi rade za Zorana Milanovića osim Zokija”, dodao je.

Tri kandidata na desnici

“Moje uvjerenje je da nitko osim Anušića nema šanse protiv Milanovića. Mislim da bi Anušić više izgubio time da je pobijedio i imao bi drugorazrednu poziciju, ali njega više zanima prva pozicija. Njega je više brinula pozicija da pobijedi nego da izgubi. Upozoravam, Mitterand je tri puta izgubio izbore i onda pobijedio, to se kod nas zaboravlja”, naveo je.

Hebrang: “Milanović bi o Primorcu mogao iznijeti puno teže optužbe nego ja”

“Mene žulja što imamo tri kandidata od koji su svo troje na desnici. U populaciji imamo omjer 6:4 prema desnici, a da od tri poznata kandidata sada budu centar i desno je čudno. SDP nije desna opcija, ali nije baš ni lijeva, a Milanović sigurno nije ljevičarski kandidat. l četvrta kandidatkinja bi trebala biti Ivana Kekin koja sigurno nije desnica, ali je učinila desnici veliku uslugu tako što je rasturila Novu ljevicu. Mi imamo loš dan za ljevicu”, istaknuo je Puhovski.

“Nitko od tih ljudi nije doista liberal. Marija Selak Raspudić bi se htjela tako pokazati, a četiri godine je sjedila s Mostom”, rekao je.

“Čudilo me da se uvijek javljao velik broj kandidata na predsjedničkim izborima. Moja teorija je bila da je to dokaz koliko ima ljudi kojima je dosadno u životu, ne mogu zamisliti da su svi ti ljudi vjerovali da mogu pobijediti. Realno, imamo dva jaka kandidata, imamo i Selak Raspudić, ali ne može se dobiti samo s mrežama i s TV-om izbore, i u SAD-u su to naučili”, dodao je.

Tri problema Primorca

“Dragan Primorac je bio član Komunističke partije, kao i 100 tisuća ljudi, ali on se 1989. kandidirao za gradski Komitet Partije u Splitu, a to znači da ste kandidat svoga fakulteta nakon što se desetak godina u stranci. No puno je veći problem s njim da je on vlasnik privatne poliklinike s ovakvim zdravstvom. Drugo je što ima dosta repova s njegovim bavljenjem znanošću kao ministar”, istaknuo je.

“Treće, on se u nekoliko navrata deklarirao kao osobni prijatelj, kako on kaže, Bibija Netanyahua. To je koljač, to je drugi najveći koljač trenutno u svijetu. Ja sam u ovom našem ratu naučio da je prva opcija smanjiti broj žrtava. Zašto je onda problem što Orban pokušava pregovarati s Putinom, a nije problem što idioti na čelu s EU-om organiziraju konferenciju on pomirbi bez jedne od zaraćenih strana”, napomenuo je.

HSU podržao Primorca: Kritičare uputili na Lukino evanđelje

Naglasio je kako se već pet država EU-a jasno očitovalo o Izraelu, a bit će ih sve više. “Hrvatska se tu jako strašljivo drži, ali ima ministra koji je nesposoban, no kad-tad će morati nešto reći”, rekao je.

Što se tiče Primorčeve znanstvene karijere napominje da se on javno hvalio da predaje na 8 fakulteta.

“To je nerealno. On je nabildao svoj životopis. No on neće dobiti punu podršku čitavog HDZ-a. Također, on s tim tipom komunikacijske prostote ne može izaći na kraj, a ako Selak Raspudić misli da će on prema damama biti pristojniji onda se vara”, smatra.

Puhovski navodi da Selak Raspudić ima problem jer nije izvrsna ni u čemu jer se za predsjednika države kandidira netko sa završenom karijerom. “Ona je bila dobra profesorica, ali ne izvrsna, ona nije u životu vodila nikakvu organizaciju, bila je dobra govornica, ali u lošoj konkurenciji”, rekao je.

