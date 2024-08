Hebrang: “Milanović bi o Primorcu mogao iznijeti puno teže optužbe nego ja”

Podijeli :

Nikola Cutuk/PIXSELL

Na odluku Dragana Primorca da kao nezavisni kandidat nastupi na predsjedničkim izborima te odluku HDZ-a da ga u tome podrži, zasad je najoštrije reagirao Andrija Hebrang, HDZ-ov veteran i bivši ministar u više HDZ-ovih vlada 1990-ih.

Štoviše, Andrija Hebrang je nakon odluke HDZ-a da podrži predsjedničku kandidaturu Dragana Primorca, podnio ostavku na članstvo u stranci u kojoj je bio od njenih početaka. Podršku stranke Primorcu nazvao je “zabijanjem posljednjeg čavla u lijes HDZ-a”.

Primorac: Želim biti osoba koja će spajati sve što vrijedi

“Taj čovjek (Primorac) je najnegativnije što je hodilo našom Hrvatskom. Kao član naše stranke natjecao se je protiv mene kao jedinog službenog kandidata da bi me eliminirao. Iza te odluke stajale su mračne snage koje i danas razaraju stranku i državu. Kada je izgubio, preporučio je članstvu da glasuju za Josipovića, našeg direktnog političkog protivnika”, obrazložio je Hebrang u ostavci ključni razlog svoje odluke.

Primorca je nazvao i “civilnim dezerterom” koji je na početku srpsko-crnogorske agresije na Hrvatsku “kukavički pobjegao iako su svi liječnici imali radnu mobilizaciju”.

“Žele uništiti Hrvatsku, Primorac je jedan od njih”

Hebrang nam je u telefonskom razgovoru dodatno pojasnio svoje tvrdnje o Primorcu i “mračnim snagama” koje navodno stoje iza njega. Te “mračne snage”, po njegovom mišljenju, iste su one koje su, kako tvrdi, nakon završetka Domovinskog rata pokušale preokrenuti sve dotadašnje rezultate HDZ-a i Franje Tuđmana u suprotnom smjeru.

Komunikacijski stručnjak: Pravovjerni HDZ-ovci će uvijek imati prigovor, ali Primorac ima i prednosti

“To je skupina ljudi iz bivšeg režima koja se ujedinila još prije Domovinskog rata i kojima su, kako piše dokumentima objavljenima u knjizi “VRANA – Oko istine” njihovi šefovi okupili i rekli im da nije važno hoće li biti rata ili neće i koja će biti država, nego je važno da oni ostanu na vlasti. Bez obzira što su izgubili pozicije na prvim demokratskim izborima, oni su prešli u HDZ. Poznat je podatak da je 98 tisuća članova Saveza komunista nakon prvih izbora prešlo u HDZ i time poništilo rezultat tih izbora. Potom su nakon rata poništili svoju pasivnost u obrani tako što su kriminalizirali hrvatske branitelje, akcije HV-a i HVO-a… Ti su ljudi nastavili raditi na tom pravcu. Prvi zadatak bio je uništiti HDZ, a Hrvatsku pretvoriti u jednu amorfnu, služinačku, nesuverenističku državu. Oni to rade i dan-danas. Primorac je jedan od njih”, kazao nam je Hebrang.

“Prošao je kroz crveno svjetlo HDZ-a i dobio oprost”

Primorac se, kaže, svojedobno, kao član HDZ-a, ogriješio o najstrože pravilo Statuta HDZ-a – da se ne kandidira protiv člana svoje stranke.

“To je on učinio meni na predsjedničkim izborima 2009. i zbog toga je izbačen iz stranke. Netko tko je jednom izbačen iz stranke zbog povrede njenog statuta ne može ponovno dobiti podršku te iste stranke! To je pitanje političkog morala i principijelnosti. Prošao je kroz crveno svjetlo stranke, a današnji HDZ dao mu je oprost i ponovno ga podupire. To je politička tragedija”, smatra Hebrang.

Analitičar o kandidaturi Primorca: “Očito ne ulazi u to jer ga je HDZ jučer zamolio”

Svjestan je, kaže, da je teška kvalifikacija nazvati nekoga dezerterom, kao što je on nazvao Primorca koji ga je zbog toga tužio.

“No, izgubio je tužbu jer sam na sudu dokazao da postoje i civilni dezerteri. To su oni koji odbijaju obavljati svoju civilnu dužnost, a on je tu dužnost odbio obavljati u ratu. To i ono što sam prvo naveo dva su dovoljna razloga da izađem iz stranke koja mu daje podršku. To je najmoralnije što mogu napraviti”, kazao nam je Hebrang.

“On je naslabiji kandidat, podmetnut je Milanoviću”

On smatra da podrškom Primorcu HDZ zapravo želi očuvati status quo, odnosno ostanak Zorana Milanovića na mjestu predsjednika republike.

“Primorac je sigurno najslabiji kandidat. On je Milanoviću podmetnut samo da bi ga se ovaj lako riješio. Ako bude prava predsjednička kampanja, onda će Zoran Milanović izlaziti s malo težim optužbama protiv njega od onih koje sam ja naveo u svojoj ostavci”, dodao je.

Pavić naveo tri stvari koje su HDZ-u bitne za predsjednika, a koje vide u Primorcu

Hebranga smo pitali je li HDZ pogriješio što nije išao sa svojim predsjedničkim kandidatom. Najprije se nasmijao, a potom odgovorio.

“Nije pogriješio, jer sadašnji HDZ vodi politiku uništenja HDZ-a i suverenističke Hrvatske. Njima ne treba jaki kandidat i ne treba im predsjednik države. Treba im upravo ovakav čovjek na tom mjestu koji odgovara njihovom cilju, a to je degradirati Hrvatsku, njenu vanjsku politiku i vojsku. Zamislite da Primorac postane predsjednik. Time bi postao i vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske, a pobjegao je kada smo tu vojsku stvarali! To je apsurd koji si malo država dozvoljava”, zaključio je Hebrang.

