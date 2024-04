Počinju pregovori HDZ-a i Domovinskog pokreta: DP ima četiri ključna uvjeta

Predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen bliži se kraj mandata. Početkom lipnja bit će održani izbori za Europski parlament, a ako Europska pučka stranka (EPP) opet bude u poziciji nominirati osobu za čelno mjesto EK, navodno su male šanse da to opet bude sadašnja čelnica.

Naime, njemački Bild objavio je u nedjelju da je pozicija von der Leyen u EPP-u uzdrmana i da ondje gubi potporu, što otvara prostor drugim pretendentima na čelno mjesto Europske komisije. Dakako, pod uvjetom da EPP ponovi izborni rezultat iz 2019. godine. Pozivajući se na insajederske izvore iz sjedišta EU-a, Bild piše da se kao mogući nasljednici von der Leyen spominju grčki premijer Kyriakos Mitsotakis, ali i – Andrej Plenković.

Plenković je jučer, nakon sjednice Predsjedništva stranke, predstavio listu HDZ-a za Europski parlament koju upravo on predvodi. No, odbacio je navode oporbe da je to “bijeg u Bruxelles” i dodao da je to pobjednička lista “onih koji stvarno rade za Hrvatsku”. Namjera mu je biti premijer hrvatske Vlade u trećem mandatu, rekao je.

