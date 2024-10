Puljak o Izvješću rada Vlade: Dugujemo zahvalnost produhovljenom premijeru

Podijeli :

Zastupnica Centra, Marijana Puljak gostovala je kod Nine Kljenak u N1 Studiju gdje su prokomentirale ovogodišnje izvješće o radu Vlade kojeg je zastupnicima predstavio njen predsjednik, Andrej Plenković. Je li sve kao što je premijer naveo?

Andrej Plenković je u utorak na predstavljanju Izvješća o radu Vlade napao nekolicinu saborskih zastupnika. Među njima je i zastupnica Centra, Marijana Puljak koja je bila jedna od vođa oporbene pobune na predstavljanju prošlogodišnjeg izvještaja, prije nešto manje od godinu dana. Tada su zastupnici sat vremena ometali govor premijera lupajući o saborske klupe.

Zastupnike se zatim prozivalo za “uništavanje saborske imovine” i nazivalo infantilnima.

“Nije nam se dalo da govorimo niti tražimo stanke, tako da je to ustvari bio odgovor na uništavanje Poslovnika”, pojašnjava Puljak i komentira da ako je nekog uništavanja bilo, da je od njega zasigurno gore “uništavanje institucija koje provodi HDZ sustavno”, govori.

A kako ocjenjuje objektivnost ovogodišnjeg, novog Vladinog izvješća?

Izvješće – premijerova bajka

“Kada čujete Izvješće premijera čini vam se kao da živite u nekom carstvu, raju, da je sve divno i krasno i da bi svi trebali zahvalni što nas vodi jedan tako produhovljeni premijer”, primjećuje Puljak. Ističe da je realnost puno drugačija, neuređenost države, smatra ona, dokazuju i brojke.

“Od 74 državne institucije, njih 39 vodi članovi HDZ-a, ostali su – simpatizeri. Glavni inspektor je njihov, glavni odvjetnik je “njihov dečko.” Hvalio se punom zaposlenošću – 400 tisuća ljudi se iselilo i ne pada im na pamet vraćati se nazad usprkos svim obećanim subvencijama”, kazala je zastupnica Marijana Puljak.

N1 komentar: Plenković podnosi izvješće o radu Vlade. Hoće li ga oporba opet ometati? Oporba prozvala Plenkovića: “Umjetna inteligencija bolje bi vodila državu od ove Vlade”

Premijer je u Izvješću naveo i želju za jačanjem vladavine prava, kao i antikorupcijskih mjera, ali i zaštite zviždača.

“Pad antikorupcijske politike se vidi svaki dan. Svaki tjedan imate novu aferu, neke nove članove HDZ-a u pritvoru. Dan danas ne znamo gdje su nestale miljarde iz INA-e. Jadrolinija – tko je odgovoran za to? Zašto ministar mora i prometa Oleg Butković ne snosi odgovornost što mu najveća državna tvrtke ne snosi odgovornost za sigurnost zaposlenika, kao ni putnika?”, pita se Puljak.

Što oporba može?

Sabornica je platforma gdje zasutpnici građanima predstavljaju probleme, ali i predstavljaju njihov glas. “Na neki način želimo razbiti tu bajku koju premijer želi obojati i prenijeti im što je istina”, govori. Što se tiče ministarske odgovornosti, Puljak je kazala da je potpisala zahtjev za interpelacijom u kojem će se govoriti o slučaju Jadrolinije. Hoće li doći do smjene – vidjet ćemo.

Što se tiče slučaja kćeri šefa Hrvatskih šuma, Nediljka Dujića, Anne Dujić, DORH je ipak odlučio provesti nadzor. Puljak pozdravlja tu odluku.

DORH provjerava je li prijava protiv Anne Dujić odbačena zakonito Sjećate se kćeri moćnog HDZ-ovca koja je vikala ‘nakaze’ i umalo pregazila mladu policajku? Tužiteljstvo je upravo odbacilo prijavu protiv nje

Policajka je ranije prijavila dvije, Annu Dujić i majku osobe uz optužbu da su je htjele pregaziti: “DORH ne vjeruje mladoj policajki nego zauzima stranu rodbine utjecajnog HDZ-ovca. Što možete nego sleći ramenima i reći – to vam je tako u Hrvatskoj”, govori, ali dodaje i da sami građani imaju u rukama mehanizme kojima mogu vršiti pritisak.

Pitanje odgovornosti, INA, Jadrolinija…

Uvijek govorimo da se želimo ugledati na demokratičnost zapadnijih zemalja: “Ministrica u Švedskoj tako je na službenu karticu kupila čarape pa dala ostavku, kod nas je to nezamislivo. A kod nas? Imate državnu tvrtku u kojoj su poginuli zaposlenici i nastavlja se ponavljati iste te greške s drugim brodovima. Odgovoran je direktor tvrtke David Sopta, no to je još u draftu, a odgovornost ne preuzima – nitko. To je razina demokracija koju tek moramo postići, a ona se može ostvariti jedino smjenjivanjem HDZ-a s vlasti. 30 godina njihove vlasti je dovelo do toga da smo izgubili milijun stanovnika”, tvrdi Marijana Puljak.

“Centar upravlja Splitom i sve za što se zalažemo pokazujemo kroz vlastiti primjer upravljanja gradom. To su transparentnost u javnim natječajima, jednake prilike za sve, a stranačka iskaznica – ne vrijedi. Kad se ne krade ima novaca za sve projekte, imamo najveći investicijski ciklus gotovo od Mediteranskih igara”, govori Puljak i dodaje da gotovo 60 posto općina, njih 250, ne pruža nikakvu javnu funkciju građanima – vrtići, vatrogasci, knjižnica – ništa. Da se ukinu potezom pera to nitko primjetio ne bi”, kaže Puljak koja dodaje da novci koji se u njima prikupljaju idu isključivo načelnicima i tajnicama.

