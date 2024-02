Škare Ožbolt o Turudiću: Sanader mi je na papir napisao – “Naš dečko, imenuj ga za suca”

Podijeli :

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt u Novom danu kod Tihomira Ladišića komentirala je nove poruke koje koje su izmijenili Ivan Turudić i Josipa Pleslić, nekad Rimac, te cijelu situaciju oko izbora novog glavnog državnog odvjetnika.

Bivša ministrica Vesna Škare Ožbolt ističe da uvijek postoji mogućnost da se odgodi glasanje, da Vlada kaže da povlači odluku i razmotri je ponovno na neformalnom sastanku i onda nema kandidata, a postupak se ponavlja. No, komentirajući situaciju istaknula je:

“Jako je tužna situacija. Neki moji prijatelji kažu – uživamo čitajući, ovo je drugačija afera pa nas zabavlja. No to više nije smiješno, jako je tužno. Iz ovih SMS poruka koje su objavljene vidi se da je doista riječ o stvarima koje naša zajednička sutkinja, “moja i tvoja”, te usluge za dobivanje glasa u Državnom sudbenom vijeću, to su sve opasne priče koje nisu metoda kojom se dolazi na neku funkciju.”

Na pitanje postoji li moralna, politička ili neka druga odgovornost koju bi netko trebao preuzeti, Škare Ožbolt je rekla:

“Posljedica ovog je da kriteriji za glavnog državnog odvjetnika nakon ovoga padaju. Oni su sad puno niži nego su prije bili. Kako objasniti da ste maknuli glavnog državnog odvjetnika Jelenića jer je bio u članstvu masona, šeficu Uskoka zbog neke prometne situacije, kako objasniti Žganjera koji je otišao samo u jednu emisiju pa je bio smijenjen? Potpuno bizarni razlozi u odnosu na ovo. Ovdje postoji 505 razloga da ga se ne imenuje, a imenuje ga se. Padaju standardi, kiteriji, ali i pravna država. Ako vam hrpa SMS-ova i mobitel Josipe Rimac odradi više posla nego što je odradio cijeli represivni aparat u ovoj zemlji, onda se postavlja pitanje kako funkcioniramo.”

Dodaje da SMS-ovi pokazuju sliku hrvatske vladajuće politike kako to fuckionira – “ja tebi, ti meni. Pritom su sve strukture vlasti u toj igri i u tom mobitelu.”

“Šeks i Sanader su me zvali za Turudića, dva sata sam se opirala”

Jedan od glavnih argumenata za obranu Ivana Turudića danas jest – ako su postojale sigurnosne provjere, zašto ranije nitko ništa nije rekao. Škare Ožbolt napominje da su sve provjere, koje obavještajne službe rade, različitog karaktera. O vlastitoj smjeni nakon neimenovanja Turudića govori:

“U vrijeme kad nisam htjela imenovati Turudića za predsjednika Županijskog suda, imala sam ozbiljne razloge zašto ne, a tad nije bilo ovakvih provjera, pa sam bila smijenjena samo zato jer ga nisam htjela imenovati. Tada je izbor, imenovanje i razrješenje sudaca bilo u nadležnosti ministra pravosuđa. Sve odluke koje sam donosila, koordinirala sam sa sudbenom vlašću, tj. predsjednikom Vrhovnog suda.

Bilo je nekoliko puta naglašeno da Turudić želi biti predsjednik Županijskog suda, zastupali su ga i Sanader i Šeks. Sanader je na papir napisao – “Naš dečko, imenuj ga. I.S.”, u desnom gornjem kutu. Nisam ga imenovala jer Vrhovni sud nije bio za njega, nisu to napisali, ali su dali do znanja. Nije imao kvalitete za predsjednika Županijskog suda i bilo je situacija vezanih uz jedan sudski postupak gdje je jedna presuda donesena u odsutnosti bila okidač, argument da Sanader meni kaže – “imenuj ga jer je odradio dobar posao” i ja to nisam htjla napraviti. Posljedice su bile da sam bila smijenjena potpuno nepovezanim obrazloženjem da sam pet dana u tjednu radila svoj posao, a šesti dan bila oporba.”

Na pitanje o njezinoj smjeni, koja je uslijedila jer na zahtjev Ive Sanadera nije imenovala Ivana Turudića za predsjednika Županijskog suda, Škare Ožbolt je ispričala:

“Jednom sam uspjela odgoditi odluku, ali me ona dočekala 26. 12. 2005. navečer kad su me zvali Šeks i Sanader i tražili da donesem tu odluku koju je trebalo potpisati. Opirala sam se u tom razgovoru dva sata, na kraju mi je Sanader rekao da ga ili imenujem ili snosim posljedice. Ja sam 27. ujutro imenovala Mirjanu Rigan. U moj ured je ujutro došao Mladen Bajić, pokazala sam mu papir i ona je rekao – imate petlje. Nakon toga je bio sastanaka s predsjednicima sudova, moje imenovanje je izazvalo aplauz jer su svi znali što je posrijedi. Nakon toga se događalo sve što se događalo, Sanader više nije premijer, Turudić mu sudi i donosi odluke osuđujuće za Sanadera. Danas je to glavni argument zašto je on kandidat za glavnog državnog odvjetnika.”

Na pitanje zašto bi danas premijer branio taj prijedlog, rekla je: “Iskreno, Andrej Plenković se meni do ovih događaja nije uklapao u profil čovjeka koji bi izabrao Turudića za glavnog državnog odvjetnika, no ovo inzistiranje na imenovanju od svih mogućih pravnika, pa i onih koji su se kandidirali, da on toliko inzistira na Turudiću… Vraća mi se deja vu uz prošlosti – što je u tim premijerima da lome sve živo zbog Ivana Turudića?”

“Ovo će biti tamna fleka na našem sjajnom putu u EU-u”

Opisala je i kako se rade sigurnosne provjere te jesu li i kome dostupne.

“Rade s prije stupanja na dužnost, a postoji nekoliko razina. Mislim da predsjednik države i Vlade te još nekoliko osoba u državi možda imaju pravo uvida u provjere najviše razine. To znači, po mom mišljenju, da su te provjere trebale obuhvatiti i ovakve informacije iz postupaka”, rekla je bivša ministrica i dodala:

“Postoje situacije da su neki radili neke nepodopštine u mladosti, imali prekršaje, svi griješe, netko se rastao, netko je imao druge postupke koji nisu do kraja moralni, ili vrijednosni sud ili kršenje zakona. Pitanje je što je kriterij pri odabiru ljudi, ovdje su kriteriji očito jako pali. Mislim da će to imati posljedice ne samo u raspoloženju i percepiji nacije, koja je već klimava, ali i u očima EU-a. Možda nećemo imati situaciju kao Poljaci s pravosuđem, ali zasigurno će ovo biti tamna fleka na našem sjajnom putu u EU-u. Iz oporbe su govorili da će podnijeti predstavku EK-u, to je složena procedura gdje se ukazuje na nefunkcioniranje pravne države kako je propisano ugovorom. Slika u EU- hrvatskog pravosuđa sigurno neće biti lijepa. Kad se Turudić izabere, onda ćete moći vidjeti predstavu za javnost gdje će on biti aktivan, mesti metlom lijevo desno, a opet će se vrlo brzo zaboraviti cijela ova priča.”

Škare Ožbolt kaže da se s Turudićem, nakon odbijanja njegova imenovanja, susrela jednom kad m uje objasnila zašto ga nije imenovala, a onda su se samo prepucavali preko medija, kaže. Na pitanje kako može utjecati na postupke ako bude izabran za šef DORH-a, objasnila je:

“Državno odvjetnišvo je strogo hijerarhijski strukturirano. Mislim da će on biti jedini glavni državni odvjetnik koji će se svako malo morati izuzimati iz nekog predmeta jer poznaje ovog i onog. Zamislite situaciju uskočkih tužitelja koji su radili na ovom predmetu SMS poruka gdje je Turudić bio dio priče, pa su možda krenuli i tragovima ovih “ja tebi, ti meni”, kako će se oni sad obraćati šefu – što ćemo mi sad ovim gdje se u porukama spominje vaše ime? Ja si to tako vizualiziram. Bit će zanimljivo vidjeti što će on na to reći, hoće li se izuzeti…”

Na kraju razgovora zaključila je da je Vlada ovime ugrozila istragu u tijeku i cijeli postupak.

