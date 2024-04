Pupovac: Dogovor manjina je da idu zajedno, nema cijepanja

Podijeli :

Slavko Midzor/Pixsell

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac izjavio je u nedjelju da su predstavnici nacionalnih manjina održali sastanak na kojem su postigli dogovor da će ići zajedno, neće dopustiti da ih se cijepa na podobne i nepodobne, te da će pregovarati s dosadašnjim partnerima iz Vlade

Pupovac je u razgovoru za emisiju HRT-a “Nedjeljom u 2” rekao kako su se sastali predstavnici svih nacionalnih manjina, sedam njih koji su ponovili mandate i jedan koji je novi.

“U skladu s dogovorom kojeg smo postigli – prvo je da idemo zajedno, drugo da se držimo zajedno i da se ne dopušta da nas se cijepa na one koji su podobni i nepodobni, jer znamo što to znači, na kraju ćemo svi biti nepodobni. Treće, dogovorili smo da odemo na razgovor s našim partnerima s kojima smo osam godina činili Vladu”, rekao je.

I dalje je otvoreno pitanje hoće li kao manjine biti u Vladi jer, kako kaže, nisu jedini sugovornici.

“Kada bismo bili samo mi i HDZ, relativno jednostavno bismo našli zajednički jezik. Treba vidjeti kako će proći drugi razgovori, uključujući i s Domovinskim pokretom”, rekao je.

Oglasio se Pupovac, kaže da trpi velike pritiske Sastale se manjine i rekle što će im biti važno u formiranju vlade

Pupovac kaže kako mu je teško reći tko ima veće šanse stvoriti Vladu. Pri tome je istaknuo da je HDZ relativni pobjednik ovih izbora pa numerički ima više šanse.

Međutim, dodao je, politički procesi i sukobi koji su se dogodili prije i tijekom kampanje su takvi da su gotovo nepredvidivi.

“To je pitanje poimanja političke odgovornosti u danom političkom kontekstu. Ljudi tu odgovornost različito vide, ponekad veoma isključivo, ponekad po modelu ‘ili oni ili mi’. Situacija doista nije takva da bi se moralo tako rezonirati”, ocijenio je.

Antimanjinska politika nije dobra za Hrvatsku

Također je poručio kako se ne može voditi antimanjinska politika i istovremeno misliti da je to dobro za Hrvatsku.

“Ne možete isključivati a priori pripadnike manjina, bilo sad srpsku, a na kraju dana i sve ostale, i diskreditirati njihove mandate. To nije svojstveno ozbiljnoj demokraciji”, istaknuo je.

Upitan je li moguća 3P koalicija, Plenković-Penava-Pupovac, Pupovac je odgovorio kako je to “etiketa, a nije formula”. Naveo je kako SDSS i drugi zastupnici nacionalnih manjina imaju svoje 3P – pravila političkog ponašanja, pamet i svoj put.

Na pitanje je li ga zvao predsjednik Republike Zoran Milanović, rekao je kako on “nema mandat za to, bez obzira na to što čujemo da je nekoga zvao, odnosno slao poruke”.

“To imaju drugi ljudi i kad me netko nazove, ja se javim. Svi koji su me do sad nazvali, ja se javim i razgovarao sam. I razgovarat ću jer želim sa svima, bez obzira kakav ishod ovoga bude, imati najbolji mogući politički odnos”, rekao je Pupovac.

Pri tome je istaknuo da ga je zvao predsjednik SDP-a Peđa Grbin i da su razgovarali o onome što je Grbina zanimalo i o onome što mu je Pupovac mogao reći.

Na pitanje je li kriza u zemlji tolika da se mogu upotrebljavati izrazi “državni udar” i “vlada nacionalnog jedinstva” odgovorio je kako nije tako.

“Imamo teškoća u raznim područjima, ali da bi se govorilo u dubokoj krizi morala, ekonomskoj ili socijalnoj krizi, to nije tako”, ocijenio je.

Predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus u nedjelju je u Jasenovcu rekao kako nema podršku predstavnika srpske i romske manjine u zahtjevima da se jače reagira na ustaške pozdrave, na što je Pupovac rekao kako blisko surađuju.

“Razlikujemo se jedino u pristupu, a ne u osnovnim stajalištima. Postigli smo ono što je bilo realno da postignemo, a to je izmjena Prekršajnog zakona i podizanje razine sankcija do nivoa koji je ozbiljan i koji bi trebao prevenirati govor mržnje, slavljenje NDH, ustaških simbola i znamenja”, istaknuo je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Nakon Plenkovića, oglasio se i Domovinski pokret: “Točno je da nas zovu sa svih strana, ali…” Plenković potvrdio da HDZ razgovara s Domovinskim pokretom: “Postoje kontakti…”