Božo Kovačević: Putin je u posljednje vrijeme posebno samouvjeren. Više je razloga

Podijeli :

Gost N1 Studija uživo kod Sandre Križanec bio je diplomat i bivši veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević.

Komentirajući val reakcija nakon smrti vođe ruske opozicije Alekseja Navaljnog, Kovačević je rekao da je ruska vlast postigla kratkoročnu “pobjedu”.

Rusi još uvijek odaju počast: Red do groba Navaljnog dug više stotina metara Kremlj: Bundeswehr razmatra napade na Rusiju, kontrolira li Scholz situaciju?

“Drugi potencijalni opozicijski lideri su u zatvoru, a tu mislim Vladimira Kara-Murzu i Iliju Jašin. Što se tiče drugih, poput Kasparova ili književnika Akunjina, oni su u inozemstvu i nije jasno jesu li spremni izravno se uključiti u političku borbu”, komentirao je Kovačević.

Da će nastaviti suprugovu borbu jasno je naglasila Julija Navaljna. “Ona se profilirala na zapadnoj sceni, pitanje kako to gledaju drugi akteri u Rusiji”, smatra Kovačević.

“Trenutno se vlast riješila glavne opozicijske opasnosti, ali po mom mišljenju to je kratkororočno rješenje. Vidjeli smo kolike su kolone pohodile grob Navaljnog, uhićeno je više od 100 ljudi nakon tih svećanosti… Sve to ukazuje da se opozicijska scena neće smiriti tako lako premda s druge strane, analiza javnog mnijenja pokazuje da je samo 11 posto ispitanika podržavalo Navaljnog, 49 posto je bilo izrazito protiv, a ostaliih 40 posto je ravnodušno. Za vlast je to pozitivan rezultat ispitivanja”, rekao je Kovačević.

Komentirao je i situaciju u Ukrajini, ruska invazija u punom je jeku, Vladimir Putin ne odustaje.

“Putin prije izbora mora pokazati da je uspješan. U tom pogledu, osvajanje Avdiivke na terenu je veliki propagandni adut u njegovim rukama. On je općenito u posljednje vrijeme posebno samouvjeren. Više je razloga tome. BDP nije pao kako se očekivalo, već je porastao, izostankom prije svega američke vojne pomoći Ukrajini došlo je do poremaćaja u sustavu ukrajinske obrane tako da je Rusija na terenu napredovala i treće, za Putina osobno važno, pojavljuju se nove pukotine unutar zapadnog”, rekao je Kovačević.

S druge pak strane, priča Kovačević, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dobio je nekoliko loših poruka. “Vrlo nepovoljna poruka je izjava Macrona i reakcija ostatka EU. Nepovoljna je i poruka s NATO summita da će Ukrajina ući u pakt čim se rat završi, ali pritom nije rečeno kakav mora biti ishod… Incident koji je izazvao Macron može biti shvaćen kao poruka Ukrajini – nemojte imati iluzija da će Zapad pomoći ikako drugačije osim financijski i tehnički.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.